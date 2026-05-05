Heuschnupfen: Das sind die besten Allergietabletten laut Test

Juckende Augen, laufende Nase? Ein aktueller Vergleich zeigt, welche Allergietabletten jetzt am besten helfen.

Die Pollensaison ist in vollem Gange und für viele bedeutet das: juckende Augen, eine laufende Nase und dieses ständige Niesen, das einfach nicht aufhören will. Spätestens dann ist klar: Ohne Hilfe geht es oft nicht mehr. Die Lösung? Meistens Allergietabletten. Doch welche helfen wirklich und welche eher weniger? Genau das hat die "Die Welt" in einem Vergleich unter die Lupe genommen.

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So wurde getestet

Im Ranking wurden verschiedene Kriterien berücksichtigt, darunter:

Darreichungsform

empfohlene Dosierung

Altersfreigabe

enthaltene Wirkstoffe

Wichtig: Alle Top 10 Produkte schnitten insgesamt sehr gut ab. Es geht also weniger um „gut oder schlecht“, sondern eher um feine Unterschiede.

Das sind die besten Allergietabletten

Den ersten Platz sicherte sich Lorano Pro von Lorano und gilt damit als klarer Vergleichssieger.

Dahinter folgen weitere bekannte Mittel:

Alleovite Immun von plantoCaps

Lorano akut von Hexal

Xyzall von EurimPharm

Desloratadin von ADGC

Alegrene von Pharmacy Laboratories

Reactine duo von Johnson & Johnson

Lora-ADGC von KSK-Pharma

Loratadin-ratiopharm von ratiopharm

Cetirizin STADA

Warum der Vergleich wichtig ist

Nicht jede Tablette wirkt bei jeder Person gleich. Während manche Produkte schnell helfen, punkten andere mit längerer Wirkung oder besserer Verträglichkeit. Entscheidend ist also, das Mittel zu finden, das zu Ihrem Körper passt. Falls ihre aktuellen Tabletten also nicht den gewünschten Effekt bringen, probieren Sie sich durch. Auch wenn sich die Pollensaison gerade von ihrer intensivsten Seite zeigt: Sie müssen sich nicht damit abfinden.

Mit den richtigen Allergietabletten lassen sich die Symptome deutlich lindern und der Frühling fühlt sich plötzlich wieder ein bisschen mehr nach Frühling an.