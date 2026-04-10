Wer verheiratet ist, erkrankt seltener an Krebs - vor allem an 2 Arten

Eine großangelegte Studie liefert erstaunliche Ergebnisse: Menschen in einer festen Ehe erkranken seltener an bestimmten Krebsarten. Forschende sehen den Grund vor allem in der sozialen Unterstützung.

Wissenschaftler der University of Miami Miller School of Medicine haben Erstaunliches zu Tage gefördert. In einer umfassenden Untersuchung analysierten sie, wie sehr unser Beziehungsstatus die Gesundheit beeinflusst. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Ehe fungiert in vielen Fällen als ein Schutzschild gegen tückische Tumorerkrankungen.

Daten von 100 Millionen Menschen analysiert

Das Team rund um Co-Autor Paulo Pinheiro vom Sylvester Comprehensive Cancer Center ging dabei extrem gründlich vor. Zwischen 2015 und 2022 analysierten sie die Datensätze von mehr als 100 Millionen Menschen aus zwölf US-Bundesstaaten. Dabei wurden Informationen zum Familienstand mit den Daten von über vier Millionen Krebsfällen abgeglichen.

Das Ergebnis: Menschen, die nie verheiratet waren, wiesen insgesamt höhere Krebsraten auf als jene, die verheiratet sind oder waren.

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Besonders große Unterschiede bei vermeidbaren Krebsarten

Auffällig ist vor allem der Zusammenhang bei Krebsarten, die durch vermeidbare Risikofaktoren begünstigt werden – etwa durch Rauchen, Alkohol oder Infektionen.

So zeigte sich unter anderem:

Nie verheiratete Männer hatten ein etwa fünffach erhöhtes Risiko für Analkrebs.

Nie verheiratete Frauen erkrankten fast dreimal so häufig an Gebärmutterhalskrebs.

Beide Krebsarten stehen häufig im Zusammenhang mit Infektionen durch humane Papillomaviren (HPV). Experten vermuten, dass Unterschiede im Sexualverhalten hier eine Rolle spielen könnten.

Partner als „Frühwarnsystem“

Warum scheint die Ehe zu schützen? Die Forscher sehen mehrere Gründe. Einer davon: der Alltag.

Partner werden gewissermaßen zu Lebensrettern. Sie achten auf Veränderungen, sprechen Warnsignale an und motivieren sich gegenseitig, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Dieser soziale „Kontroll-Effekt“ kann entscheidend sein – denn je früher Krebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen.

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Wenn der mahnende Blick fehlt

Bei Alleinstehenden fehlt dieser Effekt oft. Ohne Partner, der auf Symptome aufmerksam macht oder zum Arztbesuch drängt, werden Warnsignale eher übersehen oder verdrängt. Zudem ist der Lebensstil bei Singles im Schnitt weniger strukturiert – ein Faktor, der sich ebenfalls auf die Gesundheit auswirken kann.

Wer besonders profitiert

Interessant: Der schützende Effekt der Ehe nimmt mit dem Alter zu. Vor allem Menschen über 50 profitieren deutlich. Mit steigendem Krebsrisiko gewinnt offenbar auch der Einfluss sozialer Bindungen an Bedeutung.

Überraschend ist zudem, dass Frauen laut Studie sogar etwas stärker profitieren als Männer. Ein möglicher Grund: Schwangerschaften und Stillen können das Risiko für bestimmte Krebsarten senken – und treten bei verheirateten Frauen statistisch häufiger auf.

Kein Freifahrtschein durch Trauschein

Trotz der klaren Ergebnisse betonen die Forscher: Eine Ehe allein ist kein Garant für Gesundheit. Auch wurde in der Studie nicht berücksichtigt, ob unverheiratete Personen in festen Partnerschaften leben – ein wichtiger Aspekt.