Anna-Carina Woitschack: Emotionaler Moment mit kranken Vater bei Giovanni Zarrella

Gänsehaut-Moment in der "Giovanni Zarrella Show": Schlager-Star Anna-Carina Woitschack sorgt für Tränen der Rührung. Ihr krebskranker Vater saß während des Auftritts im Publikum.

Eigentlich trainiert die Sängerin gerade für die Tanzshow "Let's Dance", doch für den Auftritt bei Giovanni Zarrella am Samstag nahm sie sich eine Auszeit. Anna-Carina Woitschack präsentierte ihren neuen Song "Dieses Gefühl". Anna-Carina hatte neben ihrer Mama auch ihren krebskranken Vater mitgebracht. "Ich habe meine lieben Eltern dabei", so die Sängerin. Die beiden seien schon "seit vielen Wochen" ganz aufgeregt, verreit sie. Besonders emotional wurde es, als die Kamera ihre Eltern im Publikum einfing. Ihr Vater Wendolin, der gegen den Krebs kämpft, konnte vor Rührung seine Tränen kaum mehr zurückhalten.

Hoffnung durch neue Therapie

Die Krankheitsgeschichte ihres Vaters bewegt viele. Wendolin Woitschack (81) erhielt die Diagnose Lymphdrüsenkrebs im Sommer 2024. Nachdem herkömmliche Chemotherapien nicht anschlugen, brachte erst eine spezielle Antikörpertherapie den ersehnten Hoffnungsschimmer, wie Anna-Carina gegenüber "Bild" im vergangenen August sagte. Sie berichtete damals, dass es ihrem Vater körperlich "inzwischen deutlich besser" gehe und er auch wieder "etwas zugenommen" habe. Die Fortschritte durch die Therapie würden "ihm spürbar neue Kraft und Zuversicht" geben, so die Sängerin damals.

Staraufgebot bei Giovanni Zarrella

Die ZDF-Show stand dieses Mal unter dem Motto "Party pur". Stars wie Sarah Engels, Beatrice Egli und sogar Spice Girl Melanie C. gaben sich das Mikrofon in die Hand. Auch Maite Kelly, der Graf von Unheilig und die Prinzen sorgten für Stimmung in der Live-Sendung.