"Es reicht jetzt": Bushido und Anna-Maria stoppen Leihmutterschaft

Bushido und Anna-Maria haben eine klare Entscheidung getroffen. Nach acht Kindern ist für das Paar nun endgültig Schluss.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi erklärten, dass sie ihre Familienplanung beendet haben. Trotz konkreter Pläne für weiteren Nachwuchs kam es zu einem Umdenken.

Zwei Leihmütter in den USA waren bereits vorgesehen, auch Embryonen wurden vorbereitet. Kurz vor dem nächsten Schritt entschieden sich die beiden jedoch dagegen.

Zweifel bei Anna-Maria

Anna-Maria Ferchichi schilderte ihre Gedanken gegenüber der deutschen Bild: „Als wir das in Auftrag gegeben haben und wir startklar waren mit den Leihmüttern, kam mir immer mehr der Gedanke, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Wenn es aber erst mal so weit ist, lässt es sich ja nicht mehr rückgängig machen. Ich hatte gemischte Gefühle und konnte das nicht nur positiv sehen, wie vielleicht bei einer künstlichen Befruchtung.“

Bushido und Anna Maria © Getty

Gemeinsame Entscheidung

Weiter erklärte sie: „Ich soll zwar nie wieder selbst Kinder bekommen, und das werde ich wahrscheinlich auch nicht, aufgrund des Risikos, weil ich eben schon so viele Kinder bekommen habe. Aber theoretisch, wenn wir in drei Jahren vielleicht doch noch mal einen Kinderwunsch haben sollten, steht dem nichts im Wege. Ich könnte mir die beiden Embryonen jederzeit einsetzen lassen. Wir möchten aber keine Kinder mehr haben. Darüber sind Anis und ich uns einig.“

Bushido und Ehefrau Anna Maria © Getty

„Es reicht jetzt“

Auch Bushido äußerte sich klar: „Es ist vorbei. Es reicht jetzt. Keine Kinder mehr.“ Gleichzeitig beschrieb er die Dynamik in der Beziehung: „Wenn einer von uns eine Idee hat oder etwas machen möchte, beispielsweise eine Leihmutterschaft, ein Haus kaufen oder eine Weltreise, dann steht der andere hinter diesem Plan. Wir pushen uns gegenseitig.“

Damit ist die Entscheidung für beide endgültig getroffen.