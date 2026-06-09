Drama am Baby-Grab: Schlagerstar weint um toten Sohn

Eloy de Jong wendet sich mit sehr traurigen Worten an seine Instagram-Community. Die Fan-Gemeinde schickt ihm Liebe.

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Tragisches Jubiläum voller Tränen: Zum 15. Todestag seines nur fünf Stunden nach der Geburt verstorbenen Sohnes Milon teilt Schlager-Star Eloy de Jong (53) einen herzzerreißenden Blick auf das Grab seines "Sternenkindes".

Es ist der schlimmste Albtraum aller Eltern: Am 8. Juni 2011 erblickte Milon, der Sohn von Ex-Boyzone-Mitglied und Schlagersänger Eloy de Jong (53), das Licht der Welt – und starb nur mickrige fünf Stunden später. Zum hochemotionalen 15. Todestag pilgerte die Familie nun zum Grab, um dem Buben zu gedenken. Ein zutiefst privater Moment, den der Sänger auf Instagram mit seinen Fans teilte.

Starkes Posting

Mit herzzerreißenden Worten meldete sich der 53-Jährige im Netz: "Vor 15 Jahren veränderte sich unser Leben für immer. Obwohl du nur wenige Stunden auf dieser Welt sein durftest, hast du einen unauslöschlichen Eindruck bei uns hinterlassen." Milon lebe bis heute in den Herzen der Familie weiter.

Ein Lächeln trotz schwerem Erbe

Die Bilder zeigen eine Familie, die trotz des unendlichen Schmerzes fest zusammenhält. Zu viert stehen Eloy, sein Partner Ibo, die leibliche Mutter Ilja und Milons Zwillingsschwester Indy (14) lächelnd am Grab. Die Ruhestätte des kleinen Buben ist liebevoll mit bunten Blumen, einem Windrad und Schmetterlingen geschmückt. In seiner Instagram-Story entzündete der Sänger zudem eine Kerze neben einem gerahmten Bild seines Sohnes. Die Botschaft: "Milon. Für immer in unseren Herzen" – unterzeichnet von "Mama, die Papas & Indy". Im Hintergrund lief de Jongs emotionaler Hit "In den Sternen", mit dem er das Drama verarbeitet hat.

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Krankenhaus war nicht vorbereitet

Hinter dem Verlust steckt eine dramatische Geschichte: Eloy de Jong, sein Partner Ibo und ihre gemeinsame Freundin Ilja hatten sich damals für ein modernes Co-Parenting-Modell entschieden. Ilja war mit Zwillingen schwanger, als in der Karibik – mitten im Urlaub auf Curaçao – völlig unerwartet in der 24. Schwangerschaftswoche die Wehen einsetzten. Das örtliche Spital war auf die medizinische Versorgung eines extremen Frühchens absolut nicht vorbereitet. Milon verlor den Kampf ums Überleben noch am selben Tag.

Um das zweite Baby zu retten, ließen de Jong und sein Partner die werdende Mutter sofort per Notflug in eine Spezialklinik nach Miami (USA) bringen. Mit Erfolg: Nur neun Tage nach dem Tod ihres Bruders kam Tochter Indy gesund zur Welt. Heute teilt sich das Trio das Sorgerecht für die 14-Jährige und lebt gemeinsam in Utrecht.