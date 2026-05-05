„Super Mario“ und “Prada“ retten das Kino

Über 4,17 Millionen Besucher und knapp 46,7 Millionen Euro Umsatz. Der heimische Kinomarkt erlebt gerade einen Höhenflug. Der Top-Hit des Jahres ist „Super Mario“ In den Charts liegt aktuell „Der Teufel trägt Prada 2“ voran.

15,6 Prozent mehr Besucher und 21,4 Prozent mehr Umsatz. Der Kinomarkt in Österreich erlebt gerade einen rasanten Aufschwung und kann 2026 schon mit über 4,17 Millionen Besuchern und knapp 46,7 Millionen Euro Umsatz punkten. Die besten Zahlen seit der coronabedingten Kino-Flaute und sogar ein Umsatz-Plus von fast 10 Prozent zu 2019.

© Filmfirma

Mario und Lugi

Der Grund für den neuen Kinohype beruht vor allem auf zwei Namen: Mario und Lugi. Ihr „Super Mario Galaxy Film“ begeisterte ja bereits an die 400.000 Kinobesucher. Auch „Hoppers“ (179.000 Besucher), „Der Astronaut“ (140.000) und „Für immer ein Teil von“ dir (118.000) machten große Kasse.

„Der Teufel trägt Prada 2“

Die aktuellen Kino-Hits ja sowieso: „Der Teufel trägt Prada 2“ spielte schon am Startwochenende über eine Million Euro in die Kassen und stürmte in Österreich mit 85.000 Zusehern wie erwartet auf Platz 1 der Charts. Chart-Silber geht diese Woche an die Jackson-Bio „Michael“ (42.000 Besucher), die nach nur 10 Tagen schon bei 120.000 Besuchern und 1,5 Millionen Euro Umsatz steht. „Super Mario“ sichert sich mit weiteren 22.7000 verkauften Tickets Platz 3.

In Summe stürmten letztes Wochenende 154.000 Besucher in die heimischen Kinos. Das brachte 1,8 Millionen Euro Ticketumsatz. Ein Plus von 51 Prozent zur Vorwoche.