Teamabend der Volskpartei mit Teamchef Rangick

Was für ein Abend! Mehr als 1.000 ÖVP-Funktionäre strömten ins Festspielhaus St. Pölten – und als besonderer Stargast war kein Geringerer als Ralf Rangnick mit dabei!

Der Teamchef des österreichischen Fußball-Nationalteams gab der Volkspartei Niederösterreich die Ehre. Mit der "Mission Niederösterreich" habe man ein klares Ziel vor Augen: Niederösterreich weiter nach vorne zu bringen. "Für die beste Zukunft unserer Kinder“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dieser Gedanke prägte den Teamabend der Volkspartei.

Mikl-Leitner zieht den Fußball-Vergleich

© Philipp Monihart

LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ließ sich die Fußball-Analogie nicht entgehen: "Ein Stürmer allein gewinnt kein Match – wir gewinnen nur als Team!" Ihr Credo für Niederösterreich: Gemeinden, Unternehmen, Jugend, Landwirte, Pensionisten und Ehrenamtliche ziehen gemeinsam an einem Strang. Und wer rastet, der rostet: "Wer sich zurücklehnt, verliert – wer gestaltet, gewinnt!"

Zwei von drei NÖ-Bürgern seien zufrieden

Die ÖVP hat auch Zahlen mitgebracht: Laut aktueller Umfrage sind zwei von drei Niederösterreichern mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Für Mikl-Leitner Bestätigung genug, den eingeschlagenen Kurs weiterzufahren – mit Projekten wie dem ISTA, dem Europacampus Hainburg und dem Ausbau der Kinderbetreuung. Die Stimmung war bestens. 1.000 ÖVP-Funktionäre, Rangnick und Mikl-Leitner – der Teamabend der Volkspartei NÖ war ein voller Erfolg. Zumindest laut ÖVP.