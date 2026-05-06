Amokfahrt mit Familien-Van: 2 Streifen gerammt, Polizistin verletzt

Ein Austro-Türke aus Penzing lieferte sich Dienstagabend in der Wiener Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei - in einem Familien-Van, den er sich von einem Freund ausgeborgt hatte. Start der Amokfahrt war die Staatsoper. Motiv: "Angst".

Erste Anhalteversuche bei der Oper am Ring scheiterten - Van-Lenker gab Gas. © Stephan Huger

Wien. Es war kurz nach 22 Uhr, als Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt am Opernring einen silbergrauen Renault Espace älterer Bauart stoppen wollten, der einen weithin sichtbaren, defekten Seitenspiegel aufwies. Anstatt stehen zu bleiben, gab der Lenker des Vans Gas und ignorierte in weiterer Folge sämtliche Anhaltezeichen mit Blaulicht und Folgetonhorn.

Danach wurde es richtig wild: Der 38-Jährige flüchtete mit teilweise nahezu 1000 km/h über mehrere Straßenzüge in der Innenstadt und beging dabei unzählige Verwaltungsübertretungen - unter anderem die Missachtung von Fahrverboten, Vorschriftszeichen und Bodenmarkierungen. Zudem gefährdete er die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer, indem er einen Öffi-Bus und einen Radfahrer zum unvermittelten Abbremsen und Ablenken nötigte.

Straßensperren am Getreidemarkt

Mithilfe von alarmierter Verstärkung und einem zivilen Pkw wurden daraufhin am Getreidemarkt und in der Filgradergasse Straßensperren errichtet - der Raser rammte jedoch zwei Einsatzfahrzeuge (dabei wurde eine Beamtin am Bein verletzt) und brauste weiter. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte der wie die beiden Polizeiautos schwer beschädigte Renault in der Schadekgasse aufgefunden werden, der Lenker indes war zu Fuß davongerannt. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Türke, der übrigens keinen Führerschein hat, weil er ihm erst kürzlich gezwickt worden war, im 14. Bezirk in seiner Wohnung angetroffen werden. Er stand offenbar unter Drogeneinfluss und verweigerte eine Vorführung beim Amtsarzt. Er ist nicht geständig, gegenüber dem Zulassungsbesitzer meinte er am Handy nur, er habe "Angst" gehabt. Er wurde mehrfach angezeigt.