Geheimzutat Honig: Diese Desserts lassen Ihre Gäste staunen

Blitzschnell aus dem Airfryer: Sündhaft gute Rhabarber-Desserts Die Rhabarber-Zeit ist da. Die rosa Stangen lachen uns wieder an und versprechen eine unwiderstehliche Mischung aus süß und sauer. Doch dieses Jahr lassen wir den großen Backofen kalt, wir zaubern unsere Frühlings-Desserts direkt im Airfryer. Schneller, knuspriger und absolut gelingsicher.