Geheimzutat Honig: Diese Desserts lassen Ihre Gäste staunen

Flüssiges Gold aus der Natur: Honig ist weit mehr als nur eine süße Alternative zu Zucker. Mit seinen feinen Blütenaromen, seiner samtigen Textur und einer unglaublichen Sortenvielfalt verleiht er Desserts eine unvergleichliche Tiefe.
Honig-Buttermilch-Pie mit Zimtkrokant
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ZUTATEN FÜR 1 FORM (23 CM)
Für den Teig:
- 150 g Mehl und zum Arbeiten
- 40 g Polenta
- 1 Prise Salz
- 90 g kalte Butter
- 1 EL Staubzucker
Für den Belag:
- 15 g Mehl
- 15 g Polenta
- 50 g brauner Zucker
- 50 g flüssige Butter
- 4 Eier
- 1 TL Vanilleextrakt
- 200 g Sauerrahm
- 180 ml Honig
- 200 ml Buttermilch
- 110 g Staubzucker
- 1 TL Zimtpulver
- 1 Prise Salz Außerdem:
- 100 g Staubzucker
- 1 TL Zimtpulver
- 1 TL Vanilleextrakt
- 100 ml Obers zum Servieren
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H MIN + 3 H 30 MIN KÜHLEN
- Mehl, Polenta und Salz in eine Schüssel geben. Die kalte Butter in kleine Stücke hacken, untermischen und alles zu Krümeln zerreiben. Den Zucker und 60 ml eiskaltes Wasser einarbeiten und alles zu einem glatten, homogenen Teig verkneten. Zur Kugel formen und den Teig in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kühl stellen.
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (23 cm) mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwas größer als die Form ausrollen und diese damit auskleiden. Den Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen, mit Backpapier und Keramikkugeln (oder getrockneten Hülsenfrüchten) belegen und im Ofen ca. 20 Minuten vorbacken.
- Für den Belag in einer Schüssel Mehl, Polenta, braunen Zucker und die flüssige Butter verrühren. Die Eier leicht verquirlen, mit den übrigen Zutaten mischen, zufügen und alles gut vermengen. Die Form aus dem Ofen nehmen, Keramikkugeln und Backpapier entfernen und die Ofentemperatur auf 160 °C reduzieren. Dann die Honig-Buttermilch-Mischung auf den Teigboden geben, den Kuchen wieder einschieben und 40–45 Minuten backen, bis die Masse fest ist.
- Inzwischen den Staubzucker in einer Kasserolle goldgelb karamellisieren. Zimt und Vanilleextrakt unterrühren und alles auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gießen. Den Karamell erkalten lassen, in Stücke brechen und im Mörser zu feinem Krokant zerkleinern.
- Den Kuchen herausnehmen, abkühlen lassen und mindestens 3 Stunden kühl stellen. Vor dem Servieren den Honig-Buttermilch-Pie mit Zimtkrokant bestreuen und in Stücke geschnitten servieren. Das Obers zum Beträufeln separat dazu reichen.
Honig-Bällchen mit Ricotta und Pistazie
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Teig:
- 10 g Germ
- 100 ml lauwarme Milch
- 250 g Mehl
- 1 EL Honig,
- 1 Ei
- 1 Prise Salz
- 40 g geschmolzene Butter
- Pflanzenöl zum Ausbacken
- Zucker zum Wenden
Für den Sirup:
- 100 g Honig
- 60 g Zucker
Zum Servieren:
- 200 g Ricotta
- 40 g Pistazien
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 55 MIN
- Germ zerbröckeln und in der Milch auflösen. Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte eine Mulde drücken, die Germ-Milch hineingießen, mit dem Honig und etwas Mehl verrühren und abgedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen. Anschließend mit Ei, Salz und 20 g Butter zu einem geschmeidigen Germteig verkneten, der nicht mehr am Schüsselrand kleben bleibt. Abgedeckt weitere 30 Minuten gehen lassen.
- Dann nochmals kurz durchkneten. Einen Esslöffel in die übrige, flüssige Butter tauchen und vom Teig kleine Bällchen abstechen. Vorsichtig in heißes Fett (ca. 170 °C) gleiten lassen und portionsweise 2–3 Minuten goldbraun backen. Falls nötig, zwischendurch wenden. Gut abgetropft noch heiß in Zucker wenden.
- Für den Sirup den Honig mit Zucker und 3–4 EL Wasser aufkochen und 3–4 Minuten köcheln lassen. Von der Hitze nehmen und abkühlen lassen. Bällchen auf Tellern anrichten, mit der Honigsauce übergießen und mit Ricotta und Pistazien servieren.
Honig-Mandel-Marshmallow
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ZUTATEN FÜR CA. 40 STÜCK
- 300 g Mandelblättchen
- Pflanzenöl für die Form
- 340 g Staubzucker
- 40 g Speisestärke
- 18 g Gelatinepulver
- 90 g Honig
ZUBEREITUNG * LEICHT * 30 MIN + 4 H KÜHLEN
- Die Mandelblättchen in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, beiseitestellen, abkühlen lassen und leicht zerbrechen.
- Ein Backblech (ca. 20 x 25 cm) mit Öl ausstreichen. 40 g Staubzucker mit der Stärke vermengen, die Form damit leicht aussieben und den Rest der Mischung beiseitestellen.
- Das Gelatinepulver in 150 ml kaltem Wasser auflösen und leicht erwärmen. Den restlichen Staubzucker in eine Rührschüssel sieben. Die aufgelöste Gelatine zugießen und die Masse 4–5 Minuten luftig und cremig aufschlagen. Dabei den Honig langsam einlaufen lassen.
- Die Masse in die vorbereitete Form füllen, glatt streichen, mit Frischhaltefolie bedecken und mindestens 4 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Dann aus der Form stürzen, mit einem Messer in Rechtecke schneiden, sofort in den Mandelblättchen wälzen und die Marshmallows luftdicht verschlossen aufbewahren.
Honig-Semifreddo mit warmen Feigen
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ZUTATEN FÜR 1 KASTENFORM (30 CM)
Für das Semifreddo:
- 4 Eier
- 30 g Zucker
- 80 g Honig
- 400 g Obers
- 200 g Crème fraîche
- 1 Prise Salz
Außerdem:
- 50 g Walnusskerne
- 4 große Feigen
- 2 EL Honig
ZUBEREITUNG * LEICHT * 40 MIN + 3 H KÜHLEN
- Eine schmale Kastenform (ca. 30 cm) mit Frischhaltefolie auslegen. Die Eier trennen. Eigelb mit Zucker in eine Rührschüssel geben und weiß-cremig rühren. Honig zufügen und gut untermengen. Obers steif schlagen. Crème fraîche cremig rühren und mit dem Schlagobers unter die Eimasse ziehen. Eiweiß mit Salz steif schlagen. Eischnee ebenfalls portionsweise unterheben.
- Die Masse in die vorbereitete Form füllen und mindestens 3 Stunden oder über Nacht gefrieren lassen. Die Form ca. 20 Minuten vor dem Servieren herausnehmen.
- Walnusskerne grob hacken und in einer Pfanne trocken rösten. Feigen waschen und vierteln. Honig in einer Pfanne erhitzen und die Feigen darin warm schwenken, dann die Walnüsse untermischen.
- Das Semifreddo auf eine Platte oder ein mit Backpapier belegtes Blech stürzen und in Scheiben schneiden. Mit Feigen und Walnüssen auf Tellern oder in Schalen anrichten und nach Belieben leicht mit Honig beträufelt servieren.
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