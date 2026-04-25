Nächste Horror-Tat: 34-Jähriger stach auf Betreuerin mit Messer ein

Ein 34-jähriger Österreicher dürfte am Freitag in Lienz versucht haben seine 52-Betruerin mit einem Messer zu erstechen. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt.

Ein gesundheitlich beeinträchtigter 34-Jähriger hat offenbar Freitagmittag in seiner Wohnung im Osttiroler Lienz mit einem Messer mehrmals auf den Oberkörper seiner 52-jährigen Betreuerin eingestochen und diese lebensgefährlich verletzt.

Messer aus der Hand schlagen

Eine aufgrund der Hilferufe des Opfers herbeigeeilte Zeugin konnte dem Mann das Messer aus der Hand schlagen und die Rettungskette in Gang setzen. Die 52-Jährige wurde im Krankenhaus Lienz notoperiert und war mittlerweile außer Lebensgefahr.

Wegen versuchten Mordes

Zuvor war sie von einem Notarzt erstversorgt worden, berichtete die Exekutive am Samstag. Der 34-Jährige, gegen den wegen versuchten Mordes ermittelt wird, wurde von der Polizei noch an Ort und Stelle festgenommen und am Samstag von Beamten des Landeskriminalamts vernommen.

Er zeigte sich zur Tat geständig. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Innsbruck an. Das Opfer konnte indes noch nicht befragt werden.