Waldbrand-Alarm bei Graz: Hubschrauber im Einsatz

Ein Waldbrand ist am Samstag nordwestlich von Graz bei Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) ausgebrochen.

Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrkommando bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

"Mit zwei Hubschraubern bekämpft"

"Derzeit wird der Brand nur aus der Luft mit zwei Hubschraubern bekämpft", sagte er. Betroffen sei ein etwa fünf bis sieben Hektar großes, unzugängliches Gebiet.

40 Einsatzfahrzeuge

140 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 40 Einsatzfahrzeugen seien ebenfalls bereits an Ort und Stelle, obwohl noch kein Einsatz direkt am Boden im Gange ist. Es werde zunächst versucht, den Brand mit Wasser aus der Luft zu begrenzen und eine Ausbreitung zu verhindern. Alarmiert wurden die Feuerwehren zu Mittag: "Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt." Sollte Wind aufkommen, sei eine rasche Ausbreitung möglich.