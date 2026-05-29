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ÖBB: Wieder freie Fahrt über den Semmering!
© ÖBB

Bauarbeiten ex

ÖBB: Wieder freie Fahrt über den Semmering!

29.05.26, 11:49
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Gute Nachrichten für alle Pendler und Reisenden: Seit heute früh, 5 Uhr, rollen die Züge wieder ungehindert über den Semmering.  

Zweieinhalb Monate Bauarbeiten liegen hinter der Strecke - jetzt ist die Südverbindung zwischen Niederösterreich und der Steiermark wieder zweigleisig befahrbar.

ÖBB: Wieder freie Fahrt über den Semmering!
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Im Zentrum der Arbeiten stand das historische Viadukt "Kalte Rinne": 92 Tonnen Betonstahl wurden verbaut, 1.200 Quadratmeter Abdichtungsbahnen verlegt und 200 Meter Gleise erneuert. Die ÖBB ließen sich das kosten - rund 20 Millionen Euro flossen heuer in die Semmering-Bergstrecke.

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Noch nicht ganz fertig: Die nummerierten Gesimssteine des Viadukts werden in den kommenden Wochen in Nachtschichten wieder aufgesetzt. Bis zur Eröffnung des Semmering-Basistunnels Ende 2029 bleibt die über 170 Jahre alte Bergstrecke ein unverzichtbares Herzstück der Südstrecke.

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