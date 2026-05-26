Chlorgas-Alarm am Katschberg - 12 Verletzte

Die Opfer wurden zur Abklärung in Krankenhäuser gebracht - dabei mussten drei Kinder mittels Rettungshubschrauber sowie Rettungsfahrzeugen transportiert werden.

Ktn. Zu einem Austritt von Chlorgas kam es am Montagabend im Wellnessbereich eines zu Pfingsten gut ausgebuchten Hotels am Katschberg im Bezirk Spittal an der Drau. Mehrere Personen - Angestellte wie Gäste - klagten plötzlich über Atemwegsreizungen und starken Husten, außerdem herrschte starker Chlorgeruch. Der betroffene Bereich wurde sofort geräumt. Insgesamt wurden zwölf Personen zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei mit.

© Afkdo Lieser-/Maltatal

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Der Vorfall hatte zu einem Großeinsatz geführt: Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Rennweg, St. Peter/Oberdorf, Kremsbrücke, Spittal, Gmünd und St. Michael/Lungau mit insgesamt 19 Fahrzeugen sowie 138 Einsatzkräften. Ebenso an Ort und Stelle waren die Rettungsdienste aus St. Michael, Gmünd und Spittal/Drau.

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Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass es im Bereich eines Schwimmbeckens zu einem Austritt von Chlorgas gekommen war.

Gemeinsam mit der Hotelleitung wurde durch die Einsatzleitung eine umfassende Lageerkundung durchgeführt. Der betroffene Bereich der Hotelanlage wurde umgehend evakuiert und abgesichert. Mehrere Atemschutztrupps führten Belüftungsmaßnahmen durch, um die Konzentration des Chlorgases zu reduzieren. Der Technikraum wurde unter Schutzstufe 3 kontrolliert. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt vorliegen, welcher zu einer Chlorüberdosierung führte. Die betroffene Anlage wurde außer Betrieb genommen und der Wellnessbereich gesperrt.