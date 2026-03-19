"Massives Fischsterben" in Kärntner Lavant nach Industrieunfall

Kärntner Umweltabteilung untersucht Schäden durch Lauge.

Ktn. Nach einem Industrieunfall im Kärntner Lavanttal vor knapp zwei Wochen haben Erhebungen des Landes ein "massives Fischsterben" gezeigt. Günther Weichlinger, Leiter der Umweltabteilung, bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. "Ein erheblicher Schaden ist eingetreten durch die Einleitung der Lauge in die Lavant." Kleinlebewesen seien mitbeprobt worden, diese Auswertung dauere aber noch an. "Davon wird abhängen, wie schnell eine Wiederbesiedelung möglich ist."

Die Verluste sind an den verschiedenen untersuchten Stellen unterschiedlich, je nach Strömungsverhältnissen des Flusses. Betroffen vom Fischsterben sind Speisefische, etwa die Bachforelle, aber auch seltene Fische, wie etwa der Streber, die nur schwer wieder anzusiedeln sein werden. Weichlinger: "Alles, was man züchten kann, kann man einsetzen, aber die seltenen Fische müssten sich selbst wieder ansiedeln." Der Bericht des Landes werde nicht veröffentlicht, den Fischereiberechtigten und dem betroffenen Industriebetrieb wurde er aber übermittelt, erklärte Weichlinger. Voraussichtlich werden die Daten wohl auch Beweismittel in einem Ermittlungsverfahren werden.

Ursache des Fischsterbens war eine Betriebsstörung in St. Gertraud, bei der laut Polizei am Abend des 7. März eine unbekannte Menge Mischlauge in das betriebliche Kanalsystem geflossen ist. Von dort gelangte es in die Kläranlage St. Andrä und weiter in die Lavant.