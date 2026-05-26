Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. News
Fiaker Pferde Wien
© Getty

Aktuelle Zahlen

Wien-Tourismus: Schwacher April, starke Jahresbilanz

26.05.26, 13:30
Teilen

In Wien zeigen die aktuellen Tourismuszahlen ein gemischtes Bild: Im April gab es zwar ein kleines Minus, im bisherigen Jahr bleibt die Entwicklung aber klar im Plus. 

Im April wurden in Wien 1,7 Millionen Nächtigungen gezählt, 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Trotzdem zeigt der Blick aufs aktuelle Jahr ein positives Bild: Mit 5,6 Millionen Übernachtungen liegt Wien weiterhin um 4 Prozent ebenfalls über dem Vorjahreswert. Vor allem starke Winter- und Frühjahrsmonate haben das Ergebnis gestützt.

Auch wirtschaftlich läuft es für die Branche: Im März erzielten Wiens Beherbergungsbetriebe 95,6 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 10 Prozent. Im Zeitraum Jänner bis März kamen insgesamt etwa 236 Millionen Euro zusammen. Die Zimmerauslastung lag im April bei rund 71 Prozent und damit etwas unter dem Vorjahr - auch weil mehr Betten am Markt waren.

Im Ländervergleich führen Österreich und Deutschland klar, gefolgt von Italien, den USA und Großbritannien. Besonders auffällig ist das starke Wachstum aus der Türkei und den USA, während einzelne westeuropäische Märkte leicht zurückliegen. Unterm Strich bleibt Wien trotz kleinem April-Rückgang ein gefragter Tourismus-Hotspot mit solider und wachsender Jahresbilanz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen