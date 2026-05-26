Wien-Tourismus: Schwacher April, starke Jahresbilanz

In Wien zeigen die aktuellen Tourismuszahlen ein gemischtes Bild: Im April gab es zwar ein kleines Minus, im bisherigen Jahr bleibt die Entwicklung aber klar im Plus.

Im April wurden in Wien 1,7 Millionen Nächtigungen gezählt, 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Trotzdem zeigt der Blick aufs aktuelle Jahr ein positives Bild: Mit 5,6 Millionen Übernachtungen liegt Wien weiterhin um 4 Prozent ebenfalls über dem Vorjahreswert. Vor allem starke Winter- und Frühjahrsmonate haben das Ergebnis gestützt.

Auch wirtschaftlich läuft es für die Branche: Im März erzielten Wiens Beherbergungsbetriebe 95,6 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 10 Prozent. Im Zeitraum Jänner bis März kamen insgesamt etwa 236 Millionen Euro zusammen. Die Zimmerauslastung lag im April bei rund 71 Prozent und damit etwas unter dem Vorjahr - auch weil mehr Betten am Markt waren.

Im Ländervergleich führen Österreich und Deutschland klar, gefolgt von Italien, den USA und Großbritannien. Besonders auffällig ist das starke Wachstum aus der Türkei und den USA, während einzelne westeuropäische Märkte leicht zurückliegen. Unterm Strich bleibt Wien trotz kleinem April-Rückgang ein gefragter Tourismus-Hotspot mit solider und wachsender Jahresbilanz.