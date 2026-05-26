Preisschock im Freibad: Wolkersdorf dreht Badegästen den Geldhahn auf!

Unglaublich: Eintritte um bis zu 50 % teurer – Badegäste sind stinksauer! Sie fielen aus allen Wolken, als sie unlängst das Sommerbad Wolkersdorf aufsuchten. Zwar brüstet sich das Gemeindebad mit der "längsten Breitrutsche Österreichs“ – bei den Eintritten gibt es aber keine Preisbremse.

Schönes Wetter, mieses Erwachen! Wer sich heuer auf einen entspannten Badetag im Sommerbad Wolkersdorf gefreut hat, erlebte an der Kassa eine böse Überraschung. Die Preise sind explodiert – und das, obwohl das Angebot dasselbe geblieben ist! Besonders heftig trifft es die Jugendlichen – sie zahlen fast das Doppelte wie noch im Vorjahr!

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Badegäste fassungslos

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Die Reaktion der Besucherinnen und Besucher ist eindeutig: Fassungslosigkeit und Wut! Denn die "längste Breitrutsche Österreichs", der Beachvolleyballplatz, der Kleinkinderbereich und das Buffet – all das gab es ja schon letztes Jahr. Zum deutlich günstigeren Preis! Was hat sich also geändert? Für die verärgerten Badegäste: nichts – außer der Rechnung!

Preisturbo statt -bremse

Demnach hat sich der Eintritt pro Tageskarte für einen Erwachsenen von 6,60 auf 9 Euro verteuert. Jugendliche zahlen ganztags heuer schon 7,0 statt 4,20 Euro, was fast einer Verdoppelung entspricht. Und schulpflichtige Kinder zahlen jetzt 4,50 statt 2,90 Euro. Das Sommerbad Wolkersdorf hat sich bisher nicht zu den massiven Preiserhöhungen geäußert.