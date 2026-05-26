Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Preisschock im Freibad: Wolkersdorf dreht Badegästen den Geldhahn auf!
© Gemeinde Wolkersdorf

Keine Preisbremse

Preisschock im Freibad: Wolkersdorf dreht Badegästen den Geldhahn auf!

26.05.26, 13:12 | Aktualisiert: 26.05.26, 14:15
Teilen

Unglaublich: Eintritte um bis zu 50 % teurer – Badegäste sind stinksauer! Sie fielen aus allen Wolken, als sie unlängst das Sommerbad Wolkersdorf aufsuchten. Zwar brüstet sich das Gemeindebad mit der "längsten Breitrutsche Österreichs“ – bei den Eintritten gibt es aber keine Preisbremse. 

Schönes Wetter, mieses Erwachen! Wer sich heuer auf einen entspannten Badetag im Sommerbad Wolkersdorf gefreut hat, erlebte an der Kassa eine böse Überraschung. Die Preise sind explodiert – und das, obwohl das Angebot dasselbe geblieben ist! Besonders heftig trifft es die Jugendlichen – sie zahlen fast das Doppelte wie noch im Vorjahr! 

Preisschock im Freibad: Wolkersdorf dreht Badegästen den Geldhahn auf!
© Screenshot

Badegäste fassungslos

Preisschock im Freibad: Wolkersdorf dreht Badegästen den Geldhahn auf!
© Screenshot

Die Reaktion der Besucherinnen und Besucher ist eindeutig: Fassungslosigkeit und Wut! Denn die "längste Breitrutsche Österreichs", der Beachvolleyballplatz, der Kleinkinderbereich und das Buffet – all das gab es ja schon letztes Jahr. Zum deutlich günstigeren Preis! Was hat sich also geändert? Für die verärgerten Badegäste: nichts – außer der Rechnung!

Preisturbo statt -bremse

Demnach hat sich der Eintritt pro Tageskarte für einen Erwachsenen von 6,60 auf 9 Euro verteuert. Jugendliche zahlen ganztags heuer schon 7,0 statt 4,20 Euro, was fast einer Verdoppelung entspricht. Und schulpflichtige Kinder zahlen jetzt 4,50 statt 2,90 Euro. Das Sommerbad Wolkersdorf hat sich bisher nicht zu den massiven Preiserhöhungen geäußert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen