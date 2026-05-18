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Wiener Neustadt Lampions
© Instagram/stadt_wiener_neustadt

Farbenmeer

Gute-Laune-Zone: 1.125 Lampions für Wiener Neustadt

18.05.26, 16:45
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Ein buntes Meer aus Farben sorgt in Wiener Neustadt für sommerliche Stimmung und macht jeden Stadtbummel ein Stück schöner. 

Über den Gassen von Wiener Neustadt schweben 1.125 knallige Lampions. Sie hängen in neun Arealen - unter anderem in der Wiener Straße, der Herzog‑Leopold‑Straße, der Neunkirchner Straße und der Brodtischgasse - und verwandeln die City in eine kunterbunte Kulisse. Wer durch die Innenstadt spaziert, merkt rasch, wie sehr die fröhlichen Farbtupfer die Stimmung heben. Für Familien, Shopping‑Fans und alle, die gern durch die City schlendern, sind die Lampions auch in diesem Jahr wieder ein absolutes Highlight.

 

 

Jedes der neun Areale trägt 125 Lampions, insgesamt also 1.125 Stück. Damit wird die Innenstadt über den Sommer hinweg zu einer Kulisse der Extraklasse, die Besucher von nah und fern anzuziehen weiß. Damit zeigt Wiener Neustadt vor, wie eine ganze Stadt mit Leichtigkeit zum Strahlen gebracht werden kann.

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