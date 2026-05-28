Facebook-Femizid: Steirer (28) schockt mit neuen Aussagen

Nach dem Frauenmord an einer jungen Sekretärin in Kottingbrunn wurden über den tatverdächtigen Steirer - den sie über Facebook kennengelernt hatte - mehrere neue Details bekannt. Unter anderem änderte er einige Aussagen radikal und liefert eine schwer nachvollziehbare Erklärung für die drei Schüsse.

NÖ. Konkret meint der 28-jährige Bau- und Erdaushubunternehmer aus der Südsteiermark, vertreten von einem neuen Anwalt - dem bekannten Wiener Strafverteidiger Florian Höllwarth - dass er damals aus Wut und Kränkung bei einem Streit mit der 27-jährigen Katharina E. er "so gezittert" habe, dass sich bei der Kleinkaliberwaffe gleich drei Schüsse lösten (wohlgemerkt, das sind seine Aussagen und noch lange keine bewiesene Erklärung bzw. gar eine Herabwürdigung des bedauernswerten Opfers). Dabei trat laut Obduktion ein Projektil in den Kopf der Frau ein, die beiden anderen dürften sie verfehlt haben. Ein ballistischer Gutachter wurde jedenfalls bestellt, der herausfinden soll, ob es tatsächlich möglich ist, dass bei einer Sportpistole durch einen "nervösen Finger" drei Schüsse einfach so losgehen können.

Katharina E. wurde tot in Unterkunft in dieser Wohnhausanlage aufgefunden. © MONATSREVUE

Todesschütze führte Waffe illegal mit sich

Faktum ist allerdings, dass Christian F. (für den die Unschuldsvermutung gilt) die Sekretärin einer Wiener Volksschule mit der Pistole bedroht haben muss und dass er bei dem Streit in ihrer Wohnung in Kottingbrunn nicht sofort völlig die Kontrolle verlor, sondern zuerst nach Hause in die Steiermark fuhr, um die Waffe zu holen, die er hernach illegal mit sich führte. Denn der 28-jährige Social-Media-Blender, der sich auf Facebook und TikTok neuerdings fast nur noch mit KI-veränderten Protz-Fotos präsentierte, hatte keinen Waffenpass, sondern als Sportschütze nur eine Waffenbesitzkarte. Anmerkung: Die WBK berechtigt zwar den Erwerb und Besitz, jedoch nicht das Bei-sich-Tragen in der Öffentlichkeit von genehmigungspflichtigen Schusswaffen. Mit seinem Motorrad und der Pistole fuhr er dann zurück nach Kottingbrunn, wo es in der Nacht zu Christi Himmelfahrt zu dem blutigen Femizid kam.

Florian Höllwarth verteidigt den Verdächtigen Südsteirer aus dem Raum Leibnitz. © oe24

Die Ermittlungsakte zum Mord an Katharina E. füllt mittlerweile - demnächst ist die zweite U-Haft-Verhandlung - 400 Seiten, durch die sich sein neuer Anwalt Florian Höllwarth erst durchackern muss. Von einer "tiefen Kränkung, weil sie ihn als schlechten One-Night-Stand beschimpft haben soll, ist dort nirgendwo mehr die Rede. Jetzt erklärt der 28-Jährige die Kränkung und die explodierenden Gefühle - ebenso schwer nachvollziehbar - damit, dass die Niederösterreicherin, die er über Facebook kennengelernt hatte, viel "zu schnell heiraten und Kinder bekommen wollte". Bei einem Streitgespräch darüber sollen dann von ihr extrem beleidigende Worte gefallen sein, die wir hier nicht wiedergeben wollen, das sie nicht bewiesen sind und wohl auch nie zu beweisen sein werden. Den Rest ist Sache der Justiz.