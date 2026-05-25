Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Quad
© GettyImages Inveno Media

Schwer verletzt

Quad-Alkolenker stürzt mit Kleinkind auf dem Schoß

25.05.26, 23:48
Teilen

Bei einem Unfall in Kroisbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit einem Quad sind Montagnachmittag der 38-jährige Lenker und ein mitfahrender Dreijähriger schwer verletzt worden. 

Der Lenker war alkoholisiert, wie die Polizei mitteilte. Beim Dreijährigen handelt es sich um das Kind eines anwesenden Bekannten des Lenkers. Beide Verletzten trugen keinen Helm. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung in das Krankenhaus Oberwart eingeliefert.

Der 38-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld nahm das Quad den Polizeiangaben zufolge gegen 16.00 Uhr in einer Hauseinfahrt in Betrieb. Bereits nach einigen Metern stürzte das kleine vierrädrige Kraftfahrzeug seitlich um. Der Alkotest beim Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Der Vorfall wird der Staatsanwaltschaft Graz schriftlich vorgelegt und der 38-Jährige wegen verschiedener verkehrsrechtlicher Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld angezeigt, hieß es in der Polizeiaussendung. Weitere Erhebungen seien notwendig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen