Nach tödlicher Kuh-Attacke: Große Trauer um Opfer (67)

Die 67-jährige Sonja W. starb noch vor Ort.

Nach dem tödlichen Drama, das sich am 17. Mai auf einer Kuhweide, die sich auf dem Iseltrail befindet, stattgefunden hat, ist die Trauer um das Todesopfer groß. Am Samstag konnten sich Freunde und Bekannte von der 67-jährigen Sonja W. in der Städtischen Aufbahrungshalle in Lienz verabschieden.

Auch im Internet ist die Anteilnahme an dem Tod der Pensionistin enorm. Unzählige Menschen bekundeten gegenüber der Familie ihre Trauer. Das eigentliche Begräbnis wird im familiären Rahmen stattfinden - vermutlich, wenn es dem Ehemann des Todesopfers (65), welcher bei dem Kuh-Angriff schwer verletzt wurde, wieder besser geht.

Sonja W. starb noch vor Ort

Sonja W. war am Sonntag vor mehr als einer Woche gemeinsam mit ihm auf der Weide unterwegs, als plötzlich Kühe auf das Paar losgingen. Die 67-Jährige hatte keine Chance gegen die Kraft der Tiere. Sie starb noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. Ihr Ehemann musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Noch immer ist unklar, warum die Herde derart aggressiv reagiert hatte. Die Spaziergänger waren ohne Hund unterwegs. Doch am selben Tag gingen die Tiere insgesamt gegen fünf Menschen los. Ein Hund, der kurz vor der tödlichen Attacke in der Nähe gewesen sein soll oder gar ein Wildtier wie ein Wolf könnten Auslöser gewesen sein.