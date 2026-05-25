Wunderheiler "Braco" spaltete die Geister

Der kroatische Wunderheiler hat bei der Eröffnung der Wiener Festwochen eine "Schau" der besonderen Art hingelegt.

Die Wiener Festwochen sind angelaufen! Bis 21. Juni feiert die Bundeshauptstadt ihr "zeitgenössisches Festival der Künste" mit zahlreichen Live-Performances von heimischen sowie internationalen Künstlern. Eröffnet wurde der Event-Reigen bereits am Freitag am Heldenplatz mit dem Auftritt von Punk-Ikone Patti Smith. Auf ihre rotzigen Sounds folgte dann ein Kontrast, der größer nicht hätte ausfallen können - Bracos "G'schau".

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Bereits im Vorfeld erntete "Der gebende Blick" von Josip Grbavac alias Braco neben Lobeshymnen seiner Fans auch jede Menge Spott, Hohn und Kritik. Allen voran die Wiener FPÖ stieß sich an der Darbietung des Kroaten, der letzten Endes 120 Sekunden lang still in die Menschenmenge blickte, und vom ORF landesweit übertragen wurde. Wer es nicht weiß: Bracos Blick soll heilende Wirkung haben. Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, lobte diesen als "längsten Blick der TV-Geschichte".

Insgesamt werden die Festwochen mit rund 15 Millionen Euro subventioniert - Bracos Gage soll darin nicht enthalten sein. Laut Angaben will er gar kein Honorar verlangt haben - die zur Verfügung gestellte Sendezeit im ORF ist da natürlich eine andere Geschichte. Während so mancher im Publikum Bracos Blick mit voller Kraft erwiderte, steht eine Reaktion im Standard-Forum wohl sinnbildlich für die Meinung vieler anderer Zuschauer: "Gratis Werbung sozusagen. Und dass Braco KEIN Honorar bekommen hat, bezweifle ich stark. Seit wann ist übrigens Esoterik, Engelsglaube und liebevoll schauen Kunst???"