Nach Kollaps-Schock: So geht es Schwedens ESC-Finalistin

Nach ihrem Zusammenbruch hofft Felicia heute auf ein reibungsloses Finale beim Eurovision Song Contest.

Wien ist heute Abend wird heute Abend wieder zum Nabel der Musikwelt, wenn das Finale des 70. Eurovision Song Contest die Stadthalle zum Beben bringt. 25 Länder sorgen für die größte Musik-Show der Welt und greifen nach der Kristall-Trophäe.

Mehr lesen:

Für eine Delegation kam es vor dem Finale noch zum großen Schock-Moment: Schwedens ESC-Star Felicia erlitt am Freitag, einen Tag vor der wichtigsten Show ihrer Karriere, einen Kreislaufkollaps. Grund dafür könnte die Maske gewesen sein, die sie während ihres Auftritts trägt.

Felicia will Finale rocken

Bei der Generalprobe am Samstag konnte Schweden wieder aufatmen. Felicia performte, als wäre nichts gewesen. Im Gespräch mit BILD ließ sie wissen: „Heute geht es mir wieder gut. Ich habe genug Wasser getrunken und bin wieder fit. Jetzt bin ich bereit für meinen Auftritt.“

Österreich schickt heute Sänger Cosmó (19) mit "Tanzschein" ins Rennen, nachdem Countertenor JJ (25) den ESC 2025 in Basel gewonnen hatte und den Wettbewerb damit zurück nach Wien holte.

Es bleibt spannend, wer das Duell am Ende für sich entscheiden kann.