Bestattungsmuseum in ESC-Laune: "Haben Sie einen Totenschein?"

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Die "Bestattung Wien" ist für ihre makaber-launigen Postings bekannt.

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ESC-Stimmung

Auch den ein oder anderen morbiden Merch haben sie zu bieten. Fans lieben die Bestattung Wien dafür. Kein Wunder, dass sie nun auch auf den diesjährigen ESC eingehen.

Fans lieben es

In einem Insta-Posting wird nun gefragt "Haben Sie einen Totenschein?". Zu sehen ist ein kleiner Comic-Sensenmann-Cosmó. Fans finden es lustig: "Fragt der Türsteher an der Himmelstür “Ihren Totenschein bitte?” und liken den Beitrag.

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