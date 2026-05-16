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DAS passiert, wenn Australien den ESC gewinnt
© APA

Spezialfall

DAS passiert, wenn Australien den ESC gewinnt

16.05.26, 16:02
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Die aktuellen Wettquoten sehen Australien ganz im Spitzenfeld des ESC. Doch was passiert, wenn "Down Under" gewinnt? 

Eines ist fix: Sollte Delta Goodrem für Australien den Sieg holen, dann wird der nächste ESC trotzdem in Europa stattfinden. Australien darf zwar beim ESC mitmachen, aber ihn nicht veranstalten.

Das hat auch mit der Zeitverschiebung nach "Down Under" zu tun. In Australien ist der ESC eine beliebte "Frühstücksveranstaltung".

Big Five müssen ran

Bei einem Australien-Sieg ist vorgesehen, dass ein Land der "Big Five" den Song Contest austrägt. Also England, Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien.

Als Favorit gilt England, doch die Sache hat einen Haken: Das Veranstalterland muss die Ausrichtung auch selbst bezahlen!

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