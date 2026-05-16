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Adi Weiss
© Getty Images

Gegen Hater

Song Contest: Verleger Adi Weiss sorgt für "Love-Storm" beim ESC

16.05.26, 16:34
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Egal ob Moderatoren oder Teilnehmer - in den sozialen Netzwerken bekommen alle ESC-Stars ordentlich ihr Fett ab. Einem reicht es jetzt und er rechnet mit den Hatern ab.

Egal ob Bodyshaming bei Sarah Engels, Schimpftiraden gegen Israel oder Hass-Kommentare für Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Im Netz gehen zum 70. Song Contest die Wogen hoch. Kritik mag ja zulässig sein, aber teils extrem untergriffige Kommentare nehmen vor dem Finale die Überhand. Das bekam auch "Style Up Your Life!"-Macher und ESC-Fan Adi Weiss mit. Und er wollte nicht länger dabei zusehen.

In einem Instagram-Posting macht er seinem Ärger über die Hass-Posting Luft - und entfacht damit einen wahren "Love-Storm". "Und jetzt mal kurz an die ESC-Dauer-Nörgler, Wokeness-Aufreger und Berufs-Suderanten da draußen: Nehmt euch bitte kurz einen Stock aus dem Allerwertesten. Muss jetzt wirklich jeder auf den „zu woke“, „zu viel Glitzer“, „früher war alles besser“-Zug aufspringen? Leute … lebt doch einfach. Seid ihr mit Dauergrant und schlechter Laune ernsthaft happy?" postete Weiss unter anderem.

Victoria Swarovski Adi Weiss
© Instagram

Das Echo auf sein Posting ist jedenfalls enorm. Zahlreiche Promis, darunter auch frühere ESC-Starter, geben dem Lifestyle-Verleger recht. Jenny Jürgens, Tochter der Entertainer-Legende Udo Jürgens, repostete seine Brandrede sogar.

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