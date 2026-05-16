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Das ist die Startreihenfolge
- 1 Dänemark - Søren Torpegaard Lund, „Før vi går hjem“
- 2 Deutschland - Sarah Engels "Fire"
- 3 Israel - Noam Bettan - "Michelle"
- 4 Belgien - Essyla "Dancing on the Ice"
- 5 Albanien - Alis "Nan"
- 6 Griechenland - Akylas "Ferto"
- 7 Ukraine - Leléka, "Ridnym"
- 8 Australien - Delta Goodrem "Eclipse"
- 9 Serbien - Lavina " „Kraj meme“
- 10 Malta - Aida "Bella"
- 11 Tschechien - Daniel Žižka "Crossroads"
- 12 Bulgarien - Dara "Bangaranga"
- 13 Kroatien - Lelek "Andromeda"
- 14 England - Look Mum No Computer "Eins, Zwei, Drei“
- 15 Frankreich - Monroe "Regarde!“
- 16 Moldau - Satoshi "Viva Moldova!"
- 17 Finnland - Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin“
- 18 Polen - Alicia "Pray"
- 19 Litauen - Lion Ceccah, „Sólo quiero más“
- 20 Schweden - Felicia "My System"
- 21 Zypern - Antigoni mit "Jalla"
- 22 Italien - Sal Da Vinci, „Per sempre si“
- 23 Norwegen - Jonas Lovv, „Ya Ya Ya“
- 24 Rumänien - Alexandra Căpitănescu mit „Choke Me“
- 25 Österreich mit Cosmó "Tanzschein"
Verfolgen Sie mit uns den Abend!