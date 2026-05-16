Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Live-Ticker: Countdown zum ESC Finale!
© ORF

Immer aktuell

Live-Ticker: Countdown zum ESC Finale!

16.05.26, 16:53 | Aktualisiert: 16.05.26, 17:54
Teilen

Heute steigt das große Finale vom Song Contest - lesen Sie alle Aufreger und News bei uns.

Willkommen zu unserem Live-Ticker - lesen Sie die wichtigsten Infos zum großen Finale des 70. Song Contests bei uns. 

Die besten ESC-Storys

Das ist die Startreihenfolge

  • 1 Dänemark - Søren Torpegaard Lund, „Før vi går hjem“
  • 2 Deutschland - Sarah Engels "Fire"
  • 3 Israel - Noam Bettan - "Michelle"
  • 4 Belgien  - Essyla "Dancing on the Ice"
  • 5 Albanien - Alis "Nan"
  • 6 Griechenland - Akylas "Ferto"
  • 7 Ukraine -  Leléka, "Ridnym"
  • 8 Australien - Delta Goodrem "Eclipse"
  • 9 Serbien - Lavina " „Kraj meme“ 
  • 10 Malta - Aida "Bella"
  • 11 Tschechien - Daniel Žižka  "Crossroads"
  • 12 Bulgarien - Dara "Bangaranga"
  • 13 Kroatien - Lelek "Andromeda"
  • 14 England - Look Mum No Computer "Eins, Zwei, Drei“ 
  • 15 Frankreich - Monroe "Regarde!“ 
  • 16 Moldau - Satoshi "Viva Moldova!"
  • 17 Finnland -  Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin“ 
  • 18 Polen - Alicia "Pray"
  • 19 Litauen - Lion Ceccah, „Sólo quiero más“
  • 20 Schweden - Felicia "My System"
  • 21 Zypern - Antigoni mit "Jalla"
  • 22 Italien - Sal Da Vinci, „Per sempre si“ 
  • 23 Norwegen - Jonas Lovv, „Ya Ya Ya“  
  • 24 Rumänien - Alexandra Căpitănescu  mit „Choke Me“ 
  • 25 Österreich mit Cosmó "Tanzschein"

Verfolgen Sie mit uns den Abend!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
 17:50

Wenn heute die große Final-Show des Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle vor 170 Millionen TV-Zusehern über die Bühne geht, trägt Victoria Swarovski exklusive Juwelen von Chopard im Wert von mehreren Millionen Euro!

VICTORIA SWAROVSKI-_ Olga Rubio Dalmau-8- 6.jpg © Olga Rubio Dalmau

Victoria Swarovski trägt unter anderem millionenschwere Chopard Chandelier-Ohrringe im klassischen „Old Hollywood Glam“.

840331-1002_BO Diamants-RVB_xm.jpg © Chopard

 17:41

Delta Goodrem gilt als Favoritin...

... und sollte sie für Australien den Sieg holen, dann wird der nächste ESC trotzdem in Europa stattfinden. Australien darf zwar beim ESC mitmachen, aber ihn nicht veranstalten.

GettyImages-2275834035.jpg © Getty Images

Zeitverschiebung

Das hat auch mit der Zeitverschiebung nach "Down Under" zu tun. In Australien ist der ESC eine beliebte "Frühstücksveranstaltung". Bei einem Australien-Sieg ist vorgesehen, dass ein Land der "Big Five" den Song Contest austrägt. Also England, Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien. Als Favorit gilt England, doch die Sache hat einen Haken: Das Veranstalterland muss die Ausrichtung auch selbst bezahlen!

 17:15

Ringsperre sorgt für Unmut

Kalt und regnerisch ist es heute - der Anreiz für eine ausgelassene Party am Rathausplatz ist gering. Doch aus Sicherheitsgründen wurde schon im Vorfeld der Beschluss gefasst, den Ring von der Operngasse bis zum Schottentor ab 12 Uhr komplett zu sperren. Wo ansonsten Autos und Straßenbahnen für regen Betrieb sorgen, herrschte am Samstag gähnende Leere.

Stadt ESC © Fuhrich

Ansturm blieb aus

Ab 14 Uhr sollte am Rathausplatz das Rahmenprogramm beginnen, doch der Andrang blieb bei den unfreundlichen Bedingungen aus. Eine Farce für den Bürger, der großräumig ausweichen musste, um sein Wunschziel zu erreichen.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken