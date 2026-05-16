Heute steigt das große Finale vom Song Contest - lesen Sie alle Aufreger und News bei uns.

Willkommen zu unserem Live-Ticker - lesen Sie die wichtigsten Infos zum großen Finale des 70. Song Contests bei uns.

Die besten ESC-Storys

Das ist die Startreihenfolge

1 Dänemark - Søren Torpegaard Lund, „Før vi går hjem“

- Søren Torpegaard Lund, „Før vi går hjem“ 2 Deutschland - Sarah Engels "Fire"

- Sarah Engels "Fire" 3 Israel - Noam Bettan - "Michelle"

- Noam Bettan - "Michelle" 4 Belgien - Essyla "Dancing on the Ice"

- Essyla "Dancing on the Ice" 5 Albanien - Alis "Nan"

- Alis "Nan" 6 Griechenland - Akylas "Ferto"

- Akylas "Ferto" 7 Ukraine - Leléka, "Ridnym"

- Leléka, "Ridnym" 8 Australien - Delta Goodrem "Eclipse"

- Delta Goodrem "Eclipse" 9 Serbien - Lavina " „Kraj meme“

- Lavina " „Kraj meme“ 10 Malta - Aida "Bella"

- Aida "Bella" 11 Tschechien - Daniel Žižka "Crossroads"

- Daniel Žižka "Crossroads" 12 Bulgarien - Dara "Bangaranga"

- Dara "Bangaranga" 13 Kroatien - Lelek "Andromeda"

- Lelek "Andromeda" 14 England - Look Mum No Computer "Eins, Zwei, Drei“

- Look Mum No Computer "Eins, Zwei, Drei“ 15 Frankreich - Monroe "Regarde!“

- Monroe "Regarde!“ 16 Moldau - Satoshi "Viva Moldova!"

- Satoshi "Viva Moldova!" 17 Finnland - Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin“

- Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin“ 18 Polen - Alicia "Pray"

- Alicia "Pray" 19 Litauen - Lion Ceccah, „Sólo quiero más“

- Lion Ceccah, „Sólo quiero más“ 20 Schweden - Felicia "My System"

- Felicia "My System" 21 Zypern - Antigoni mit "Jalla"

- Antigoni mit "Jalla" 22 Italien - Sal Da Vinci, „Per sempre si“

- Sal Da Vinci, „Per sempre si“ 23 Norwegen - Jonas Lovv, „Ya Ya Ya“

- Jonas Lovv, „Ya Ya Ya“ 24 Rumänien - Alexandra Căpitănescu mit „Choke Me“

- Alexandra Căpitănescu mit „Choke Me“ 25 Österreich mit Cosmó "Tanzschein"

Verfolgen Sie mit uns den Abend!