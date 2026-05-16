Die Teilnehmerin aus Australien macht sich eine Sache zu nutzen.

Sie ist ein absoluter Profi und gilt als eine, die den ESC heuer gewinnen könnte: Popstar Delta Goodrem, die mit einer fulminanten Show - inklusive Gold-Piano und Mega-Stimme - den Sieg für Australien holen möchte.

ESC 2026: Delta Goodrem © Getty Images

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In der ORF Backstage-Sendung, die Einblick hinter die Kulissen gewährt, sprach Delta über einen kleinen Trick, der helfen könnte. Und da kommt just das Lied von Vici Swarovski, Michael Ostrowski und Go-Jo ins Spiel...

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Wird diese Verwirrung Delta helfen?

Die sangen nämlich im ersten Semifinale im Lied "Opposites" von der Verwirrung um Österreich (Austria) und Australia. Und da kommt Delta eine Idee: Sie schlug vor, da österreichische Fans eh nicht für den Austro-Betrag von Cosmó voten dürfen, sollen sie doch einfach für Australien stimmen! Ein perfider Plan, der vielleicht aufgeht...