Konzert der Woche
Bukowski: Austropop-Woodstock zum 80er
"Ihr müsst euch überlegen, welche Welt ihr für Keith Richards und mich hinterlässt!" Mit viel Schmäh und noch größerem Durchhaltevermögen nach dem Krebsdrama (2022) blickt Boris Bukowski, dem man den im Februar gefeierten 80er so gar nicht ansieht, optimistisch in die Zukunft. Am Samstag (15. August) zündet er deshalb unter dem Motto "Legenden des Austropop" das große Geburtstagskonzert in Wiesen.
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Neben ewigen Hits wie "Trag meine Liebe wie einen Mantel", "Fandango" oder "Kokain" gibt‘s dafür auch jede Menge Gratulanten. Im Vorprogramm sind in Wiesen auch ja Reinhold Bilgeri, Minisex sowie die Schick Sisters gemeinsam mit Opus-Mastermind Ewald Pfleger mit dabei.
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