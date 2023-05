Schock in Paris: Torman Sergio Rico lebensgefährlich verletzt

Die Freude über den Gewinn der französischen Meisterschaft währte bei Paris Saint-Germain nur kur. Am Sonntag meldete der Verein, dass Tormann Sergio Rico bei einem Reitunfall ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat.

Der Ersatztorhüter von Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain schwebt nach einem Reitunfall in Lebensgefahr. Laut Angaben des Vereins befindet sich der Spanier in einem "ernsten Zustand". Der Vorfall soll sich in der nähe von Sevilla, der Heimat des 29-Jährigen, ereignet haben.

Laut spanischen Medien wurde Rico per Helikopter in ein Spital in Sevilla geflogen, sein Zustand soll aber inzwischen stabil sein. Am Samstag ist Rico noch bei der Meisterfeier in Straßburg auf der Bank gesessen. Aufgrund der dramatischen Ereignisse ist beim Hauptstadklub aber niemanden mehr nach Feiern zumute.

Auch der FC Sevilla, Ex-Klub des Keepers, war sehr betroffen. Via Twitter wünschte man dem Schlussmann "viel Kraft und eine schnelle Genesung".