Paris Saint-Germain nach 1:1 gegen Straßburg französischer Meister

PSG und Bayern vor CL-Kracher nicht in Topform Wenn am Dienstag (ab 21.00 Uhr im oe24-Liveticker) der deutsche Rekordmeister Bayern München beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain gastiert, kommt es zum Duell zweier Titelanwärter in der Fußball-Champions-League - und zur Neuauflage des Endspiels 2020.