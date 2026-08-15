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Gewinnspiel: Letzte Chance auf cooles Frequency Festival
Die Vollpower-Show von Kraftklub und dazu gleich das heißersehnte Österreich-Debüt der zweifachen Grammy-Siegerin Lorde (Donnerstag), die coolen Hits von Sido (Freitag) und das Live-Comeback der Twenty One Pilots (Samstag). Das sind die Highlights des Frequency-Festivals, das von 20. bis 22. August wieder über 140.000 Fans in St. Pölten abrocken lässt. Woodstock-Feeling mit Erfrischung in der nahen Traisen und Abtanzen bis in die frühen Morgenstunden auf der adaptieren Nightstage inklusive.
Das heißeste Festival des Jahres
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Über 50 Top-Stars aus Rock (Fontaines D.C), Pop (Zara Larsson), Indie (Tom Odell), Punk (Alt Blk Era), Techno (Paul Kalkbrenner) oder der DJ-Szene (James Hype) sorgen im Green Park für drei Tage lang auf vier Bühnen für Stimmung. Ist dabei heuer die heimische Szene mit Camo & Crooked, Esther Graf oder Overpass leider etwas untervertreten so liegt dank Ski Aggu, Ikkimel OG Keemo oder SSIO das Hauptaugenmerk wieder beim Deutsch-Rap.
Mit oe24 sind Sie beim heißesten Festival des Sommers live dabei. Auf oe24.at gibt es jetzt 3x2 Festival-Pässe für das Frequency in St. Pölten zu gewinnen. Gleich reinklicken und von 20. bis 22. August mit Chart-Stars wie Kraftklub, Sido oder Twenty One Pilots abrocken.
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