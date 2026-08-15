Gewinnspiel: Letzte Chance auf cooles Frequency Festival

Das Gewinnspiel endet am 17. August 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Vollpower-Show von Kraftklub und dazu gleich das heißersehnte Österreich-Debüt der zweifachen Grammy-Siegerin Lorde (Donnerstag), die coolen Hits von Sido (Freitag) und das Live-Comeback der Twenty One Pilots (Samstag). Das sind die Highlights des Frequency-Festivals, das von 20. bis 22. August wieder über 140.000 Fans in St. Pölten abrocken lässt. Woodstock-Feeling mit Erfrischung in der nahen Traisen und Abtanzen bis in die frühen Morgenstunden auf der adaptieren Nightstage inklusive.

Das heißeste Festival des Jahres

Lorde liefert mit Welthits wie "Royals" am Frequency ihr Österreich-Debüt. © Harry Durrant/Getty Images

Über 50 Top-Stars aus Rock (Fontaines D.C), Pop (Zara Larsson), Indie (Tom Odell), Punk (Alt Blk Era), Techno (Paul Kalkbrenner) oder der DJ-Szene (James Hype) sorgen im Green Park für drei Tage lang auf vier Bühnen für Stimmung. Ist dabei heuer die heimische Szene mit Camo & Crooked, Esther Graf oder Overpass leider etwas untervertreten so liegt dank Ski Aggu, Ikkimel OG Keemo oder SSIO das Hauptaugenmerk wieder beim Deutsch-Rap.

Top Line-up am Frequency Festival in St. Pölten. © Barracuda Music

Mit oe24 sind Sie beim heißesten Festival des Sommers live dabei. Auf oe24.at gibt es jetzt 3x2 Festival-Pässe für das Frequency in St. Pölten zu gewinnen. Gleich reinklicken und von 20. bis 22. August mit Chart-Stars wie Kraftklub, Sido oder Twenty One Pilots abrocken.