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Gewinnspiel: Letzte Chance auf cooles Frequency Festival

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Musiker von Twenty One Pilots spielen Schlagzeug und Bassgitarre auf einer Bühne.
© Kevin Mazur/Getty Images for iHe
Das Gewinnspiel endet am 17. August 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!
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Die Vollpower-Show von Kraftklub und dazu gleich das heißersehnte Österreich-Debüt der zweifachen Grammy-Siegerin Lorde (Donnerstag), die coolen Hits von Sido (Freitag) und das Live-Comeback der Twenty One Pilots (Samstag). Das sind die Highlights des Frequency-Festivals, das von 20. bis 22. August wieder über 140.000 Fans in St. Pölten abrocken lässt. Woodstock-Feeling mit Erfrischung in der nahen Traisen und Abtanzen bis in die frühen Morgenstunden auf der adaptieren Nightstage inklusive.

Das heißeste Festival des Jahres

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Frau mit Mikrofon und weißem Outfit singt begeistert auf einer Bühne.
Lorde liefert mit Welthits wie "Royals" am Frequency ihr Österreich-Debüt. © Harry Durrant/Getty Images

Über 50 Top-Stars aus Rock (Fontaines D.C), Pop (Zara Larsson), Indie (Tom Odell), Punk (Alt Blk Era), Techno (Paul Kalkbrenner) oder der DJ-Szene (James Hype) sorgen im Green Park für drei Tage lang auf vier Bühnen für Stimmung. Ist dabei heuer die heimische Szene mit Camo & Crooked, Esther Graf oder Overpass leider etwas untervertreten so liegt dank Ski Aggu, Ikkimel OG Keemo oder SSIO das Hauptaugenmerk wieder beim Deutsch-Rap.

Buntes Frequency Festival-Poster mit Line-up und Datum 20.–22. August 2026 in St. Pölten.
Top Line-up am Frequency Festival in St. Pölten. © Barracuda Music

Mit oe24 sind Sie beim heißesten Festival des Sommers live dabei. Auf oe24.at gibt es jetzt 3x2 Festival-Pässe für das Frequency in St. Pölten zu gewinnen. Gleich reinklicken und von 20. bis 22. August mit Chart-Stars wie Kraftklub, Sido oder Twenty One Pilots abrocken.

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