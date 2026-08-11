Hollywood Vampires: "Wir sind die teuerste Barband der Welt!"

Johnny Depp in St. Pölten. Und auch gleich Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Hendriksen. Kein Scherz, sondern einer der größten Konzerthits des Jahres. Am 5. September rocken die Hollywood Vampires ein Open Air beim VAZ. Als Einstimmung spricht Zeremonienmeister Tommy Hendriksen auf oe24 über das Österreich-Konzert, die neue CD, die geheimen Pläne und das Können von Johnny Depp.

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Am 5. September kommt Johnny Depp nach St. Pölten. Als Rockstar! Mit seiner Band Hollywood Vampires, bei der auch Alice Cooper, Aerosmith-Star Joe Perry und Gitarren-Legende Tommy Hendriksen mit dabei sind. Im oe24-Interview spricht der Vampir-Zeremonienmeister Hendriksen über …

... das Österreich-Konzert: Die Fans dürfen eine echte Rock'n'Roll-Show erwarten. Eine Beislshow. Mit vielen Neuerungen und den Verbeugungen vor unseren todgesoffenen Freunden! Wir sind die teuerste Barband der Welt. Es ist gefährlich. Aber es muss auch gefährlich sein und wir haben mindestens vier neue Songs im Gepäck.

Am 5. September rockt Johny Depp in St. Pölten.

Tommy Henriksen ist von Johnny Depp begeistert: "Er vielleicht sogar ein Genie!" © Facebook

… Johnny Depp: Er ist kein großartiger Musiker, aber ein Allround-Künstler. Vielleicht sogar ein Genie. Er spielt genauso Gitarre, wie er schauspielert. Mit einer gewissen Lässigkeit. Und das passt perfekt zu den Vampires, weil wir sind ja alle keine großen Musiker, sondern gehen das alles eher mit einer "Leck mich am Arsch"-Mentalität an.

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… die Tour: Bei uns gibt es keine Privatjets, sondern Busreisen. Johnny liebt es, im Tourbus zu sein. Auch weil es sich wie ein fahrender Jahrmarkt anfühlt! Er will mit uns in der Garderobe sein. Er will mit uns abhängen. Er tut so, als wäre er ein ganz normaler Typ, und das Tolle an ihm ist, dass er es nicht ist. Da gibt es kein Anspruchsdenken. Ich habe den Kerl noch nie laut werden hören.

... seine Rolle bei den Vampires: Ich bin der Typ, der die Jungs anheizen muss. (lacht): Ich bin also immer derjenige, der sagt: "Johnny, komm rüber, Bruder. Ich hab‘ da was." Er ist ja ständig unterwegs. Joe ebenso und Alice ja sowieso. Die Vampires müssen sich ihren Plänen unterordnen. Und ich halte den Flohhaufen zusammen.

Am Freitag kommt die neue Hollywood Vampires-CD "At Montreux Jazz Festival". © Edel Records

… das neue, für Freitag erwartete Live-Album "At Montreux Jazz Festival": Das war ein echt cooler Abend, weil wir da auch mit Quincy Jones abhängen konnten! Da haben wir auch "Ace Of Spades" für Lemmy angestimmt, denn es gibt keine bessere Art ihr zu ehren. Er ist der Inbegriff von Rock 'n' Roll!

Tommy Henriksen ist seit Jahren mit Alice Cooper auf Tour. "Er sit die Flamme des Rock 'n' Roll!" © Redferns

... die Zukunft Rock 'n' Roll: Das ist Alice Cooper! Denn er hält die Flamme des Rock 'n' Roll nicht nur hoch, er ist die Flamme selbst! Der Typ gibt einfach nicht auf. Der arbeitet jeden Tag daran und jammert nie. Und er ist der beste Leadsänger, mit dem man je in einer Band spielen konnte. Er liefert jeden Abend ab. Ich habe unglaublich viel Respekt und Liebe für Alice.

Tommy Henriksen beim Zoom-Interview mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz. © Zeidler

… die Pläne der Vampires: Wir fangen im Jänner mit den Aufnahmen für ein neues Vampire-Album an. Dafür haben wir schon vier Songs fertig, die allesamt ganz anders klingen. Dazu bringen wir auch eine Doku und es gibt auch noch eine Live-Aufnahme, die ziemlich gut zu diesem Film passt.