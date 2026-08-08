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Konzerthit der Woche

Robbie Williams lässt heute Bratislava beben!

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Sänger im roten Outfit singt auf einer Bühne, begleitet von drei Tänzerinnen im Hintergrund.
© Thomas Zeidler
Nur einen Steinwurf von unsere Grenze entfernt steigt heute eines der ganz großen Konzert-Highlights des Sommers.  Robbie Williams zündet seine Hitshow beim "Lovestream Festival" in Bratislava.
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Österreich-Konzert gibt es heuer leider keines. Dafür rockt Robbie Williams heute, Samstag (8. August) nur einen Steinwurf von unserer Grenze entfernt. Beim "Lovestream Festival" in Bratislava. Also knapp eine Autostunde von Wien entfernt. Und das mit starkem Vorprogramm sind doch u.a. auch Leony ("Remedy") und Sophie Ellis-Bextor ("Murder On The Dancefloor") auf dem historischen Flugplatz Vajnory mit dabei. Über 40.000 Fans ja sowieso. Es gibt sogar noch Restkarten. Für 139 Euro.

Heute rockt Robbie in Bratislava -es gibt noch Tickets!

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Frau in Glitzeroutfit singt auf Bühne vor buntem Herz-Hintergrund.
Auch Sophie Ellis-Bextor und Leony sind in Bratislava mit dabei. © Getty Images

Dafür liefert Robbie ab 22.15 Uhr wieder die größte Show des Pop. Unter dem Motto "Britpop" liefert er eine leichte Abwandlung der Tour 2025, mit der er ja über 85.000 Fans in Wien und Klagenfurt begeisterte. Alle Hits, von "Let Me Entertain You" über "Rock DJ" oder "Strong" bis "Angels", freche Sprüche („Das ist mein Arsch!“) und die Fotos seiner süßen Kinder inklusive. Nur der waghalsige Bungeesprung, mit dem er noch im Vorjahr seine Konzerte eröffnete, ist nicht mehr dabei.

Mann im roten Pelzmantel singt auf einer Bühne, hält ein Mikrofon und hebt die Faust.
Schrille Outfits, alle Hits und freche Sprüche. Robbie Williams mischt heute Bratislava auf. © Thomas Zeidler
Ein Sänger im weißen Glitzeroutfit steht mit erhobenen Armen vor jubelndem Publikum.
Robbie Williams zündet beim "Lovestream Festival" die größte Show des Pop. © Thomas Zeidler

Dafür gibt es jede Menge schrille Outfits, emotionale Privat-Storys („Meine Mum hat Demenz und kennt mich nicht mehr. Mein Dad hat Parkinson.“) und die großkotzige Konklusio: "Michael Jackson war der King of Pop. Ich bin der König des Entertainments!" Wie wahr!

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