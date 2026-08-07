Millionen-Hochzeit: Ronaldo & Georgina sagen "Ja"

Nach knapp zehn Jahren gemeinsamer Geschichte, der Gründung einer vielköpfigen Familie und zahllosen Titeln auf dem Fußballplatz machen Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez Ernst: Der Weltstar und die Influencerin geben sich an diesem Wochenende auf der Blumeninsel Madeira offiziell das Ja-Wort.

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Den feierlichen Auftakt der Hochzeitsfeierlichkeiten am Samstag (8. August) bildet die kirchliche Trauung im Herzen von Funchal. Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo werden in der historischen Kathedrale der Inselhauptstadt vor den Altar treten. Das beeindruckende Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert bietet Platz für rund 800 geladene Gäste.

Georgina übte bereits den Brautlook bei der Met-Gala. © Getty Images

Für den 41-jährigen Ausnahmekicker schließt sich damit ein ganz persönlicher Kreis: Cristiano hatte im Vorfeld bereits öffentlich betont, wie viel ihm die Eheschließung bedeutet. "Ich werde sie heiraten, weil ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Nicht nur, weil sie die Mutter meiner Kinder ist – sondern weil sie die Person ist, die ich am meisten liebe", gestand der Portugiese einst. Zwar klappte der große Wunsch, direkt nach einem Triumph bei seiner letzten Weltmeisterschaft zum Traualtar zu schreiten, nach Portugals Achtelfinal-Aus gegen Spanien nicht ganz – dem privaten Glück tut dies jedoch keinen Abbruch.

Nach der Zeremonie liegt die Partylocation laut Medienberichten nur einen Katzensprung entfernt: Ob nach einer kurzen fünfminütigen Autofahrt oder einem kleinen Spaziergang, die Hochzeitsgesellschaft findet sich im Fünf-Sterne-Resort Savoy Palace ein. Obwohl Ronaldo auf der Atlantikinsel eine eigene, mehrstöckige Luxusvilla mit Blick auf den Ozean besitzt, quartiert sich die Familie vermutlich im separaten High-End-Bereich "The Reserve" des Hotels ein. Dort beginnen die Übernachtungspreise ab 1.100 Pfund (1.283 Euro) pro Nacht.

Das Savoy Palace auf Madeira © Instagram/Savoy Palace

Im Savoy Palace erwartet das Brautpaar und die hochkarätige Gästeschar Luxus der Extraklasse:

Exklusive Suiten: Räumlichkeiten mit begehbaren Kleiderschränken, Badezimmern für Sie und Ihn sowie personalisierbarem Kissen- und Duftservice.

Rooftop-Highlights: Der "Jacarandá Lounge & Club" mit privatem Infinity-Pool auf dem Dach und einem 360-Grad-Panoramablick auf die Insel.

Kulinarik der Spitzenklasse: Ein Hochzeitsdinner im feinen Dachrestaurant "Galáxia Seafood" unter der Regie von Küchenchef Roberto Barros.

Entspannung & Fitness: Eine der größten Wellness-Oasen Europas mit 26 verschiedenen Behandlungen sowie ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnessstudio für alle, die nach der Party ihren Körper stählen wollen.

Für die Ausrichtung der Feier stehen dem Paar gigantische Räumlichkeiten wie der majestätische Grand Ballroom für bis zu 1.000 Personen zur Verfügung. Und auch an den Nachwuchs ist gedacht: Ein bestens ausgestattetes Spielzimmer bietet für die Töchter Alana und Bella, die Zwillinge Eva Maria und Mateo sowie den 16-jährigen Cristiano Jr. den perfekten Rückzugsort.

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Heimatverbundenheit trotz Milliarden-Vermögen

Dass Ronaldo trotz eines geschätzten Vermögens von rund 1,4 Milliarden Dollar Madeira als Ort für den wichtigsten Tag seines Lebens wählt, hat eine tiefe emotionale Bedeutung. Auf der Insel wuchs der Fußballstar in ärmlichsten Verhältnissen auf und teilte sich als Kind ein Zimmer mit all seinen Geschwistern, ehe er mit 11 Jahren zu Sporting Lissabon wechselte.

Heute ist der Rekordtorschütze der wohl berühmteste Sohn der Insel – geehrt mit einer eigenen Bronzestatue, dem Museum "Museu CR7" und seinem eigenen Hotel Pestana CR7. Die Traumhochzeit im Savoy Palace verspricht nun das glamouröseste Kapitel seiner Heimkehr-Geschichte zu werden.