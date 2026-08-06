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Lizenz gesichert!

Oasis: Jetzt steht den Rekord-Konzerten nichts mehr im Weg!

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Musiker stehen jubelnd auf einer Konzertbühne, einer hält ein Maraca hoch.
© Variety via Getty Images
2027 gehen Oasis wieder auf Tour. Mit einer Rekord-Serie in Knebworth. Dafür wurde jetzt die Lizenz eingeholt. Kommen die Tour-Daten zur Kino-Premiere?
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"This is History!" 1996 lieferten Oasis die meistbegehrtesten Konzerte der britischen Musikgeschichte. über 2,5 Millionen Anfragen, das waren knapp 5 %der gesamten britischen Bevölkerung, für "nur" 250.000 Tickets.  Jetzt ist die Zugabe fixiert. Nach der jahrelang für unmöglich gehaltene Reunions-Tournee mit der Liam und Noel Gallagher im Vorjahr 2,9 Millionen Fans bei 41 Konzerten begeisterte und 405 Millionen Dollar einfuhr steht 2027 eine Europa-Tournee an. Kernstück sollen gleich 12 Konzerte im Ethiad Stadion von Manchester sein. Sowie gleich 6 Auftritte in Knebworth.

Oasis planen für 2027 eine Europa-Tournee

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Legendär! 250.000 rockten 1996 zu Oasis in Knebworth ab. 2027 sollen die Zugabe steigen. Mit gleich 6 Konzerten! © BBC

Eine Rekord-Serie, mit der man Robbie Williams, der ja anno 2003 gleich drei Mal aufspielte, übertrumpfen würde. Jetzt sind die Weichen dafür gestellt! Veranstalter SJM Concerts hat sich die Lizenz des North Hertfordshire Council gesichert und kann nun Veranstaltungen an diesem traditionsreichen Ort planen und durchführen. Die Lizenz gestattet Veranstaltungen für bis zu 125.000 Besucher und erlaubt dem Veranstalter, Live-Musik-Events zu organisieren, die bis 3 Uhr früh dauern können.

Zwei Männer stehen nebeneinander vor hellem Hintergrund, beide schauen ernst in die Kamera.
Liam und Noel Gallagher bringen Oasis ins Kino und auf Europa-Tour. © Simon Emmett

Die Ankündigung der Tournee, die Oasis u.a. auch nach Glasgow, Dublin, München, Paris, Rom und Madrid bringen soll, steht nun unmittelbar an. Gut möglich, dass Liam und Noel dafür auch ihren Doku-Film "Don’t Look Back In Anger" nützen wollen. Die Weltpremiere steigt am 5. September bei den Filmfestspielen in Venedig. Die England Premiere am 7. September in London. Spätestens dann sollte es die Tourdaten geben.

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