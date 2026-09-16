oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Villa am Comer See

George Clooney: Neue Fotos seines Luxus-Anwesens aufgetaucht

Amal und George Clooney
© Getty Images
Seltene Einblicke bei George Clooney: Auf Instagram sind überraschend neue Fotos vom privaten Luxus-Anwesen des Hollywood-Stars am Comer See aufgetaucht.
OE24 auf Google bevorzugen

Normalerweise halten der 65-jährige Schauspieler George Clooney und seine 48-jährige Ehefrau Amal ihr Privatleben sowie ihre zwei gemeinsamen Kinder strikt unter Verschluss. Auch Details zu ihren Immobilien auf der ganzen Welt sind selten bekannt. Nun gibt es jedoch neue Aufnahmen aus der Villa Oleandra in Italien. Das Anwesen aus dem 18. Jahrhundert kaufte Clooney bereits im Jahr 2002 und erweiterte es später durch den Kauf eines benachbarten Hauses, um seine Privatsphäre zu schützen.

Exklusive Einblicke am Comer See

Dennoch öffnet das Paar das Tor des Anwesens gelegentlich für Feierlichkeiten. Ende August fand dort ein edles Abendessen statt, bei dem unter anderem die Promi-Astrologin Angela Pearl zu Gast war. Sie veröffentlichte anschließend Aufnahmen der Feier im Netz. Die Bilder zeigen einen schier endlosen Esstisch direkt am Rand des großen Pools. Zur Ausstattung des Außenbereichs gehören zudem bunte Sonnenschirme und komfortable Sonnenliegen, die an ein Fünf-Sterne-Resort erinnern. Das historische Anwesen verfügt über schätzungsweise 25 Zimmer und einen großen Garten.

Auch interessant

Sorge um Schauspiel-Star Meyerhoff: Er sagt Rolle ab

Ed Sheeran verliert alle Voracts und eigene Band

Vienna Fashion Week: Kaiser-Tochter (14) zeigt viel Haut!

Prominente Gäste beim Luxus-Dinner

Angela Pearl zeigte sich nach dem Besuch begeistert und schrieb auf ihrem Instagram-Profil: "Was für ein besonderer Abend am Comer See. Es war mir eine Ehre, zu Gast in George Clooneys wunderschöner Villa zu sein. Ich habe die Zeit beim Abendessen mit George und Amal unglaublich genossen. Gutes Essen, eine herrliche Aussicht, tolle Gesellschaft, interessante Gespräche – und ein Abend, den ich nie vergessen werde."

Die Clooneys wohnen am Comer See
Die Clooneys wohnen am Comer See © Passalacqua

Begeisterte Reaktionen auf Instagram

Auch die Follower der Astrologin zeigten sich ähnlich überwältigt von den Aufnahmen. In den Kommentaren hieß es unter anderem: "Auf diesen Bildern ist alles wunderschön: die Menschen, ihre Freude am Miteinander, der See, das Wetter". Weitere User schrieben von "Wunderschöne Menschen vor einer wunderschönen Kulisse". Die Veröffentlichung der Bilder gewährt damit einen der seltenen Einblicke in das private Anwesen des Promi-Paares.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Oasis-Sohn: Sonny Gallagher zeigt Rivalen Stinkefinger

100. Red-Bull-Sieg! Verstappen in Kanada nicht zu stoppen

16 Mio. Euro Schaden: Selbsternannter Bitcoin-Millionär festgenommen

Nach Eklat: Sheeran schmeißt Macklemore raus

U-Bahn verbindet verschiedene (Wahl-)Welten

Michael J. Fox: Emmy-Rede rührt alle zu Tränen

Ed Sheeran verliert alle Voracts und eigene Band

Emirate kämpfen erneut mit schweren Regenfällen

George Clooney: Neue Fotos seines Luxus-Anwesens aufgetaucht

Wiener Immo-Brüdern Goldschatz abgeluchst