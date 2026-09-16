Sorge um Schauspiel-Star Meyerhoff: Er sagt Rolle ab

Schauspieler Joachim Meyerhoff muss seine Rückkehr an das Wiener Burgtheater absagen. Aus gesundheitlichen Gründen brach er die laufenden Proben vorzeitig ab.

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Die Premiere der Inszenierung von Stefan Bachmann soll trotz der Absage wie geplant am Freitag, 16. Oktober, über die Bühne gehen. Der 59-jährige Joachim Meyerhoff wird jedoch nicht als König Ubu auf die Bühne des Wiener Burgtheaters zurückkehren. Der Darsteller hat die Proben für die Produktion aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen, wie Medien berichten.

Statement

In einer offiziellen Mitteilung der Bühne erklärte er: "Leider musste ich aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit an König Ubu abbrechen." Weiter führte er aus: "Ich muss mich der Tatsache stellen, momentan nicht so arbeiten zu können, wie ich es für mich brauche und wie es eine solch vehemente Rolle erfordert."

Stefanie Reinsperger springt ein

Für den Ausfall gibt es bereits eine Lösung: Stefanie Reinsperger, die vor Kurzem den Dortmunder "Tatort" verlassen hat, übernimmt die Rolle des Vater Ubu. Die Theaterleitung hält damit am geplanten Premierendatum fest. Von 2005 bis 2019 gehörte Meyerhoff fest zum Ensemble des Hauses und kehrte seither regelmäßig als gern gesehener Gast zurück.

Maxim Gorki Theater, Berlin. Titel: Das Kaethchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe, 2011 © ullstein bild via Getty Images

Früherer Schlaganfall in Wien

Der Ausstieg bedeutet für den Darsteller einen erneuten gesundheitlichen Rückschlag. Bereits im Jahr 2018 erlitt er in Wien einen Schlaganfall und musste daraufhin eine längere Pause einlegen. Seine persönlichen Erfahrungen mit der Erkrankung verarbeitete er im autobiografischen Buch "Hamster im hinteren Stromgebiet", das 2020 auf den Markt kam.

Große Erfolge als Schriftsteller

Neben seiner Theaterarbeit feierte der Künstler beachtliche Erfolge als Autor. Zu seinen bekanntesten literarischen Veröffentlichungen zählen:

Die autobiografische Buchreihe "Alle Toten fliegen hoch"

Der gefeierte Roman "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war"

Das Werk "Hamster im hinteren Stromgebiet"

Damit etablierte sich der Bühnenstar auch abseits des Theaters als feste Größe im deutschsprachigen Kulturbetrieb.