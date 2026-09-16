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Roter Teppich

Vienna Fashion Week: Kaiser-Tochter (14) zeigt viel Haut!

Zwei Frauen posieren auf dem roten Teppich vor einer Sponsorenwand bei der Vienna Fashion Week.
© Thomas Lerch
Zum Start der 18. Vienna Fashion Week feierte die heimische Promi-Elite rund um Atil Kutoglu und die Muchas ein modisches Feuerwerk. Doch für den absoluten Tuschel-Moment auf dem roten Teppich sorgte Kiana: Die schöne Tochter von Martina Kaiser stahl in einer extrem bauchfreien Bluse allen die Show!
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Montagabend verwandelte sich das MuseumsQuartier wieder in den glanzvollsten Catwalk des Landes, als die VIENNA FASHION WEEK ihre 18. Ausgabe eröffnete. Unter dem Motto "Velvet Nights" feierte die heimische Prominenz den Auftakt, doch während auf dem Laufsteg 36 Models die Haute Couture zelebrierten, spielte sich die wahre Sensation auf dem Red Carpet ab. Im Blitzlichtgewitter zog vor allem eine die Blicke auf sich: Kiana (14), die bildhübsche Tochter von Moderatorin Martina Kaiser.

Zwei Frauen posieren auf dem roten Teppich vor einer Sponsorenwand bei der Vienna Fashion Week.
Martina Kaiser & Tochter Kiana © Thomas Lerch

An der Seite ihrer stolzen Mama posierte die 14-Jährige für die Kameras in einem Outfit, das für jede Menge Gesprächsstoff sorgte. Kiana bewies extremen Mode-Mut und kombinierte eine hauchdünne, schwarze Dirndl-Bluse mit tief sitzenden, ausgestellten Blue-Jeans. Mit ihrem extrem bauchfreien Look, der ihre trainierte Körpermitte perfekt in Szene setzte, wurde die junge Fashionista zum absoluten Hingucker des Abends und stellte selbst die prominenten Gäste in den Schatten.

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Ein Mann und eine Frau in eleganter Kleidung stehen vor einem historischen Gebäude.
Zoryana Kushpler, Mikhail Bron. © Andreas Tischler / Vienna Press

Die hochkarätige Gästeliste zeigte sich von der Eröffnungsshow, die in diesem Jahr von FRITZ! Eyewear gehostet wurde, sichtlich begeistert. Neben dem visionären Veranstalterinnen-Trio Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank feierten zahlreiche namhafte VIPs den modischen Einstand.

Ein Mann im Anzug und eine Frau im rosa Kostüm posieren vor der Kunsthalle Wien.
Christian und Ekaterina Mucha. © Andreas Tischler / Vienna Press

Unter den Gästen sah man Designer Kutoglu, Gery Keszler, das Verleger-Ehepaar Ekaterina und Christian Mucha sowie die einstige Miss Austria Linda Lawal. Auch "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Lou Anne erschien mit Mama Martina Gleißebner-Tesky, während musikalische Urgesteine wie Dorretta Carter, Kim Cooper und Peter Legat für ordentlich Glamour-Faktor sorgten. Nach der packenden Runway-Show ging der Abend beim Get-Together im MuseumsQuartier in die Verlängerung.

Ein elegant gekleidetes Paar posiert lächelnd im Freien beim Event der Vienna Fashion Week.
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Die kommenden Tage versprechen ein ebenso dichtes wie spannendes Programm, das weit über die klassischen Defilees hinausgeht. Ein ganz besonderes Highlight ist das Projekt "Fashion Reloaded". Hierbei werden bereits vorhandene Lieblingsstücke der Seniorinnen neu interpretiert und ressourcenschonend upgecycelt.

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Internationalen Flair bringt das Department of International Trade Promotion Thailand nach Wien, indem thailändische Designer traditionelles Handwerk in modernes Design übersetzen. Zudem setzt die Modewoche auf starke Botschaften: Atena Neuhuber präsentiert mit ihrer Fashion Academy die Entwürfe von 26 iranischen Designerinnen, die unter dem Motto "Vom Dunkel ins Licht" Identität, Widerstand und Hoffnung thematisieren.

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Sogar die Müllabfuhr wird modisch, wenn beim Talk "Saubermacher goes Fashion" über Kreislaufwirtschaft diskutiert wird, gefolgt von einer Runway-Präsentation des Labels Fröhlich von Gabriele Rigby.

Die Opening Show der Vienna Fashion Week

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Model in rotem Tüllkleid läuft auf dem Laufsteg, Publikum sitzt an den Seiten.

Hingucker in Rot.

© Thomas Lerch

Model auf dem Laufsteg in einem blauen, voluminösen Kleid bei einer Modenschau.

Vom Meer inspiriert.

© Thomas Lerch

Model trägt ein gehäkeltes braunes Outfit und Sonnenbrille auf dem Laufsteg.

Bauchfreier Häkel-Look.

© Thomas Lerch

Wer die gezeigten Styles direkt mit nach Hause nehmen möchte, kann ab Mittwoch im beliebten Pop-Up-Store in der Shopping Area fündig werden.

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