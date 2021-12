"Lim go home!" Mega-Protest gegen Valencia-Besitzer

Tausende Menschen haben gegen den Besitzer des spanischen Fußball-Traditionsclubs FC Valencia protestiert. Bei einem Marsch zum Mestalla-Stadion forderten die Demonstranten am Samstag den Weggang des aus Singapur stammenden milliardenschweren Magnaten Peter Lim. Sie skandierten Slogans wie "Lim, Du Gauner, verlasse Mestalla" und trugen Plakate mit Aufschriften wie "Würde für den FC Valencia" und "Lim go home!".



Per tu mamà, pel nostre València, eixe que m’ensenyares a estimar. Ahir, hui i sempre. #AmuntValencia #Sempre???? #LimgoHome



“Nosaltres som el València, no hi ha res més gran” pic.twitter.com/KBz4XpRCzi