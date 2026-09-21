Cindy Crawford trauert um ihren Sohn Presley (27)

Die Familie von Supermodel Cindy Crawford trauert um ihren Sohn Presley Gerber.

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Der 27-Jährige ist am Sonntag in einer Entzugsklinik in Los Angeles gestorben. Das bestätigte die Gerichtsmedizin von Los Angeles County. Auch ein Sprecher der Familie bestätigte den Tod gegenüber dem US-Portal "TMZ". Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt, ein Obduktionsergebnis steht noch aus.

"Die Familie bittet in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre", erklärte der Sprecher. Presley war der einzige Sohn von Cindy Crawford und dem Unternehmer Rande Gerber. Seine jüngere Schwester Kaia Gerber ist ebenfalls als Model und Schauspielerin bekannt.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 14: Rande Gerber, Cindy Crawford and Presley Gerber arrives at the World Premiere Of Apple TV+'s "Palm Royale" at Samuel Goldwyn Theater on March 14, 2024 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/FilmMagic) © FilmMagic

Psychische Probleme

Presley Gerber arbeitete selbst als Model und sprach in den vergangenen Jahren offen über psychische Probleme und seine Suchtgeschichte. Auf Instagram veröffentlichte er regelmäßig Beiträge unter dem Titel "Mental Health Mondays" und berichtete über Therapie, Suchterkrankungen und seinen Umgang mit schwierigen Lebensphasen.

© Getty Images

Auch seine Schwester Kaia hatte erst vor wenigen Wochen öffentlich über den Kampf ihres Bruders gegen die Drogensucht gesprochen. Bereits 2019 war Presley wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen worden. Später wurde er zu drei Jahren Bewährung, einem Alkohol-Aufklärungsprogramm und gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Gerber hatte seine Erfahrungen wiederholt genutzt, um anderen Betroffenen Mut zu machen. In einem Podcast sprach er darüber, wie stark psychische Probleme sein Leben geprägt hätten, und hoffte, mit seiner Offenheit anderen Menschen helfen zu können.