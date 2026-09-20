Haftbefehl feiert Bühnen-Comeback

Monatelang mussten seine Fans auf ihn warten, jetzt ist Haftbefehl wieder da, wo er hingehört: auf der Bühne. In der ausverkauften Frankfurter Festhalle feierte der Rapper vor 15.000 Menschen sein großes Comeback.

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Schon beim ersten Auftritt fällt auf: Haftbefehl kommt mit einem neuen Look. Der 40-Jährige trägt eine auffällige Gesichtsmaske, die stark an den markanten Gesichtsschutz von Hannibal Lecter aus "Das Schweigen der Lämmer" erinnert.

Dazu kombiniert der Rapper schwarze Kleidung, eine Gold-Uhr und seine Burberry-Tasche. Doch für die Fans zählt an diesem Abend vor allem eines: Hafti steht wieder auf der Bühne.

"Frankfurt, seid ihr da?"

Noch im Juni hatte Haftbefehl erklärt, emotional und körperlich nicht in der Verfassung zu sein, aufzutreten. Kurz zuvor war sein Auftritt beim World Club Dome in Frankfurt abgesagt worden. Auch beim Heroes Festival in Geiselwind konnte er nicht auftreten.

In Frankfurt zeigt er nun, dass er sein Versprechen gehalten hat. Bereits vor dem Konzert hatte er seine Fans auf Instagram an den Einlass um 18.30 Uhr erinnert. Vor der Festhalle warteten Tausende auf ihren Star.

Um 20.22 Uhr tauchte Haftbefehl erstmals kurz auf der Bühne auf – acht Minuten vor dem angekündigten Beginn. Mit schwarzer Kleidung, Burberry-Tasche und der auffälligen Maske vor dem Gesicht griff er zum Mikrofon und rief: "Frankfurt, seid ihr da?"

Die Antwort war lautstark: 15.000 Fans brüllten zurück.

Festhalle rastet bei seinem größten Hit aus

Wenig später ging es richtig los. Haftbefehl bewegte sich über die Bühne, suchte die Nähe zum Publikum und rappte seine größten Songs.

Bei "Chabos wissen, wer der Babo ist" gab es schließlich kein Halten mehr. Tausende Fans sangen und rappten mit.

Haftbefehl mit der Frankfurter Designerin Mona Thomas vor seinem Konzert. © Haftbefehl / Instagram

Zwischendurch legte der Rapper immer wieder kurze Pausen ein und verschwand für einige Minuten von der Bühne. Danach kam er zurück und machte weiter.

Auch seine Familie war dabei: Ehefrau Nina und Sohn Noa feuerten Haftbefehl aus dem Publikum an.

Nach schwierigen Monaten, abgesagten Auftritten und einer längeren Pause ist Haftbefehl damit wieder genau dort angekommen, wo ihn seine Fans sehen wollen: mitten auf der Bühne.