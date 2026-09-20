TV-Koch Mirko Reeh macht Alkoholproblem öffentlich

Seit mehr als 20 Jahren ist Mirko Reeh im Fernsehen zu sehen. Jetzt spricht der Koch und Entertainer so offen wie nie über ein persönliches Problem: Reeh hat seinen Alkoholkonsum beendet und will dauerhaft nüchtern bleiben.

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"Ich habe ein Problem mit Alkohol", sagt Reeh im Interview mit FOCUS online. Zuvor hatte er Freunde, Wegbegleiter und Geschäftspartner in einer persönlichen Nachricht über seine Situation informiert. Diese Nachricht gelangte anschließend an die Öffentlichkeit.

Der Gastronom habe für sich erkannt, dass Alkohol in seinem Leben einen Platz eingenommen habe, der ihm nicht guttut. Deshalb zog er nun Konsequenzen: "Das will ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Ich habe aufgehört zu trinken. Ich bin weg vom Alkohol."

"Ich war nicht mehr Herr meiner Lage"

Reeh gibt offen zu, dass er gerne getrunken habe. Der Grund für seinen Verzicht sei aber nicht, dass ihm Alkohol plötzlich keinen Spaß mehr mache.

"Ich höre damit auf, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, Herr meiner Lage zu sein", erklärt der TV-Koch.

Dabei spielt für ihn auch seine Rolle in der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle. Er wolle Menschen gutes Essen liefern und ein charmanter Gastgeber sein – aber nicht "im besoffenen Kopf".

Jeden Tag heißt es: "Heute trinke ich nichts"

Reeh ist bewusst, dass der Weg nicht unbedingt einfach wird. Irgendwann müsse man sich ein Problem eingestehen und etwas dagegen unternehmen, sagt er.

© Getty Images

Für sich hat der Koch deshalb einen klaren Grundsatz gefunden. Jeden Tag sage er sich: "Heute trinke ich nichts." Dieser Satz stammt aus dem Umfeld der Anonymen Alkoholiker.

Ob er das immer schaffe, wisse er selbst nicht. Trotzdem soll genau dieser Satz künftig sein "Credo" sein.

Seit 2005 im Fernsehen

Mirko Reeh steht bereits seit mehr als 20 Jahren vor der Kamera. Seit 2005 ist der deutsche Koch regelmäßig im Fernsehen zu sehen.

Zu seinen bekannten Formaten gehört "Koch Undercover", bei dem er Restaurants besucht, deren Küche testet und teilweise inkognito auftritt. Zuvor war er unter anderem mit "Mirko Reehs Kochmobil" bei RTL zu sehen. Rund 70 Folgen des Formats entstanden.

Seit 2022 tritt Reeh außerdem in "Achtung Kontrolle" bei Kabel Eins auf. Zuletzt war der Gastronom auch im Schlagergeschäft aktiv.