Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: Premiere von »No Nuggets«

ORF 1. Flo Kienzl (Paul Pizzera) und Eddi Kovac (Otto Jaus) wollten eigentlich ein ruhiges Leben führen – doch als Samira (Gizem Emre) plötzlich wieder auftaucht, bleibt den beiden keine Wahl, als ihrer totgeglaubten Schwester zu helfen. Plötzlich geraten sie in ein Netz aus Geheimdiensten, Verschwörungen und dunklen Machenschaften. Ein legendärer Schatz im Toplitzsee, eine skrupellose Organisation und ihre eigene bewegte Vergangenheit zwingen die ungleichen Brüder, sich erneut zusammenzutun – doch diesmal steht weit mehr auf dem Spiel als nur ihr eigenes Leben …

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Dienstag: »Der Superfisch - Wie der Lachs die Welt bewegt«

ORF 2. Man nennt ihn nicht umsonst: SUPERFISCH. Der Lachs ist nicht nur einer der beliebtesten Speisefische der Welt, sondern er spielt vor allem auch eine zentrale Rolle in vielen Ökosystemen.

Bären, Adler, Robben und zahlreiche andere Tiere sind von ihm abhängig, und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, wie unersetzlich er für natürliche Lebensräume ist. Der vielfach ausgezeichnete US-amerikanische Filmemacher und Meeresbiologe Rick Rosenthal rückt diese Schlüsselspezies in einer neuen Universum-Produktion in den Fokus. Auf Dreharbeiten rund um die Welt zeigt er den dramatischen Rückgang der Bestände – verursacht durch Überfischung, Zuchtfarmen, Umweltverschmutzung, Klimawandel und verbaute Wanderwege. Die gute Nachricht: Gleichzeitig beweisen viele Lachsarten eine erstaunliche Resilienz.

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Mittwoch: »2 in Tirol - Heimat grenzenlos entdecken«

ORF 2. Ein neues Moderationsduo macht sich heuer in "2 in Tirol" auf eine vergnügliche Reise durch Tirol, Südtirol und das Trentino. Schauspielerin Kristina Sprenger und Wettermann Sigi Fink lernen ihre Heimat einmal von einer ganz anderen Seite kennen, und da bleibt kein Auge trocken. Die zwei stürzen sich mit viel Witz und Leidenschaft in die Sendung, die heuer über Grenzen geht. Ihr erster Treffpunkt ist 1400 Meter unter der Erde, was Kristina gar nicht und Sigi sehr lustig findet. Und das ist erst der Anfang.

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Donnerstag: »Die Rosenheim-Cops«

ORF 2. Als Arne Hellmann tot auf seinem Rudergerät aufgefunden wird, ist sofort klar: Es handelt sich um Mord. Der junge Mann galt als Mathematik-Wunderkind. Erst kürzlich hat er für seine Errungenschaften eine Auszeichnung erhalten. Je weiter die Ermittlungen voranschreiten, umso drängender stellt sich jedoch die Frage, ob Hellmann wirklich so talentiert war, wie seine Arbeit vermuten ließ. Allem Anschein nach war das Opfer ein Lebemann, der seine Zeit lieber auf dem Motorrad und mit schönen Frauen verbracht hat.

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Freitag: »Christoph Fritz: Zärtlichkeit«

ORF 1. Wenn das "jüngste Gesicht" der österreichischen Kabarettszene zur Zärtlichkeit aufruft, darf man sich auf eine ganz besondere Art von Zweisamkeit gefasst machen Christoph Fritz umarmt sein Publikum nicht, er trifft es mitten ins Herz. Mit trockenem Witz, lakonischen Alltagsbeobachtungen und einer Bühnenpräsenz, die beweist: Weniger ist oftmals mehr. Auf seine bekannt schräge und philosophische Weise setzt sich Christoph Fritz mit Einsamkeit, verfehlter Nähe und menschlichen Tabus auseinander. Ausgehend von einer missglückten Therapie liefert dieser Abend einen gefeierten Balanceakt zwischen schwarzem Humor und minimalistischer Feinfühligkeit.

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Samstag: »Universum - Die Show«

ORF 2. In der bildgewaltigen Quizshow für die ganze Familie lädt Mirjam Weichselbraun "Universum"-Fans und Prominente Gäste zum Quizzen über Themenbereiche aus den "Universum"-Naturfilmen und der "Universum History"-Reihe ein. Auch in der dritten Ausgabe dreht sich alles um spektakuläre Bilder, Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten, faszinierende Ökosysteme, aber auch spannende Zeitreisen in die jüngere Geschichte. Mit Michael Mittermeier, Anna Reichenpfader, Hilde Dalik, Marius Schneider, Fritz Strobl und Brigitte Treichl-Krätchmer.

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Sonntag: ORF-Premiere von »Tatort«

ORF 2. Der Leichnam einer jungen Frau lag offensichtlich bereits seit Wochen in ihrer Wohnung, als er gefunden wird. Wieso hat niemand Nelly Schlüter (Bayan Layla) vermisst? Weder ihre Eltern, noch ihr Bruder und schon gar nicht ihre beste Freundin Fine Slowinski (Trixi Strobel)? Im Gegenteil, Fine war wohl eher erleichtert, dass Nelly nicht mehr in ihrem Leben vorkam. Dass Nellys Ex-Freund Felix Vietze (Malik Blumenthal) nichts auffiel, wundert die Kommissare eher nicht, auch wenn die beiden offensichtlich in den Wochen vor dem Tod der jungen Frau telefonischen Kontakt hatten. Die junge Frau hatte es nach der Trennung mit Online-Dating probiert, aber bei keinem der Männer, die sie traf, scheint sie einen Wunsch nach engerem Kontakt ausgelöst zu haben. War Nelly Schlüter wirklich so einsam, wie es aussieht, fragen sich Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) und suchen nach der Person, die Nelly fatalerweise in ihr Leben gelassen hat.

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