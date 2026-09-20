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Die Kino-Highlights der Woche

SR
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Mann mit Hund steht auf einem Wasserflugzeug vor einer Bergkulisse am See.
© Hersteller
Die Kino-Neuerscheinungen im Überblick.
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Neu. Von bewegenden Dramen bis zu mitreißenden Komödien bringt die neue Kinowoche genau die richtige Mischung auf die große Leinwand.

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Action-Thriller: "Eiserne Wildnis - Heart of the Beast" mit Brad Pitt & J.K. Simmons

Spannung.Nach einem verheerenden Flugzeugabsturz finden sich der Special-Forces-Offizier James Belmont (Brad Pitt) und sein Militärhund Odin tief in der Wildnis Alaskas gestrandet wieder. Gemeinsam sind sie gezwungen, einen brutalen Kampf ums Überleben gegen die Elemente zu führen. "Eiserne Wildnis - Heart of the Beast" des gefeierten Filmemachers David Ayer ist ein packender Abenteuerthriller, der von der unzerbrechlichen Verbindung zwischen einem Mann und seinem besten Freund erzählt, während sie sich ihrer bislang größten Herausforderung stellen.

Mann mit Hund steht auf einem Wasserflugzeug vor einer Bergkulisse am See.
. © Hersteller
24.09.
Action

Abenteuer-Film: "Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise"

Familienfilm. Weil Bibi Blocksberg die Anmeldefrist für das Schulpraktikum verpasst, landet sie im scheinbar langweiligen Museum. Dort verschwindet jedoch eine wertvolle Spieluhr. Um das Rätsel zu lösen, hext sich Bibi zusammen mit ihrer Freundin Marita 139 Jahre zurück in die Vergangenheit auf Schloss Klunkerburg. Gemeinsam unterstützen sie Fritzi von Klunkerburg dabei, das Erbstück vor ihrer fiesen Tante zu retten, und suchen einen Weg zurück in die Gegenwart.

Zwei Kinder posieren fröhlich auf einer Wolke vor einem Himmel mit großen weißen Wolken.
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16.09.
Kinderfilm

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