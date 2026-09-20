Jetzt blitzt erstmals der Winter durch

Nach einem meist sonnigen Wochenende wird es in Österreich in den kommenden Tagen deutlich wechselhafter. Regen, sinkende Schneefallgrenze und eine Kaltfront sorgen zunächst für ungemütliches Wetter, bevor sich die Sonne wieder öfter zeigt.

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Der Montag beginnt in vielen Regionen mit dichten Wolken und einigen Regenschauern. Besonders entlang der Alpennordseite zwischen den Kitzbüheler Alpen und dem Wienerwald wird viel Regen erwartet.

Im Süden beruhigt sich das Wetter bereits am Vormittag. Ab Mittag lassen die Schauer auch im Westen nach und die Wolken lockern stellenweise auf. Zwischendurch zeigt sich sogar die Sonne. Die Temperaturen erreichen 17 bis 24 Grad.

Dienstag wird zum Wochen-Highlight

Am Dienstag können in den frühen Morgenstunden noch örtliche Nebelfelder auftreten. Im Bergland halten sich zunächst Restwolken. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf 1.500 bis 1.800 Meter.

Im Laufe des Vormittags setzt sich jedoch in vielen Regionen die Sonne durch. Auch der Wind lässt deutlich nach. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 27 Grad.

Damit wird der Dienstag voraussichtlich der wärmste und freundlichste Tag der Woche.

Mittwoch zieht nächste Kaltfront auf

Schon am Mittwoch kündigt sich die nächste Wetter-Wende an. Aus Nordwesten zieht eine Kaltfront heran. Im Westen und Nordwesten beginnt bereits am Vormittag schauerartiger Regen, der sich im Laufe des Tages langsam nach Osten ausbreitet.

Von Unterkärnten bis ins östliche Flachland bleibt es dagegen voraussichtlich bis zum Abend trocken. Dort kann sich längere Zeit die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 27 Grad.

Donnerstag wird es deutlich kühler

Am Donnerstag präsentiert sich der Himmel über weiten Teilen Österreichs grau. Besonders im zentralen Bergland sowie im Süden und Südosten regnet es verbreitet.

Auch Wien bekommt die Kaltfront zu spüren. Nach einem weitgehend trockenen Dienstag und Mittwoch bringt sie Regen und deutlich kühlere Luft in die Bundeshauptstadt.

Im Westen und Norden ziehen nur einzelne Schauer durch, dazwischen sind kurze sonnige Phasen möglich. Die Temperaturen erreichen nur noch 13 bis 21 Grad.

Italientief könnte neuen Regen bringen

Wie es danach weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Nach aktuellem Stand bleibt es am Freitag unter dem Einfluss eines Italientiefs unbeständig. Erneut sind Wolken und Regen möglich.

Am Wochenende könnte sich vorübergehend wieder höherer Luftdruck durchsetzen. Damit steigen die Chancen auf trockenes und freundlicheres Wetter. Für eine genaue Prognose ist es derzeit aber noch zu früh.