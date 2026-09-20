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Weidel: "Haben CDU als Volkspartei verdrängt!“

Eine Frau spricht gestikulierend bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung an einem Rednerpult.
© Getty Images
AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat erklärt, den Wählern einen politischen Wechsel anzubieten. Sie sieht ihre Partei als neue Kraft, die die CDU abgelöst hat.
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Alice Weidel (47, AfD) hat in der TV-Sendung "Berliner Runde" im ZDF erklärt, dass man den Wählern den politischen Wechsel anbiete.

Die AfD-Chefin attackiert in der Diskussion die CDU scharf.

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In der Diskussionsrunde untermauerte die Politikerin ihren Anspruch. "Wir haben die CDU als Volkspartei verdrängt", so die AfD-Co-Chefin weiter.

Angebot an die Wählerschaft

Mit ihrer Äußerung hob Alice Weidel das Angebot ihrer Partei an die Wähler hervor. Die eindeutige Botschaft: Die AfD will regieren.

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