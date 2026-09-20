AfD
Weidel: "Haben CDU als Volkspartei verdrängt!“
Alice Weidel (47, AfD) hat in der TV-Sendung "Berliner Runde" im ZDF erklärt, dass man den Wählern den politischen Wechsel anbiete.
Die AfD-Chefin attackiert in der Diskussion die CDU scharf.
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Klare Worte im Fernsehen
In der Diskussionsrunde untermauerte die Politikerin ihren Anspruch. "Wir haben die CDU als Volkspartei verdrängt", so die AfD-Co-Chefin weiter.
Angebot an die Wählerschaft
Mit ihrer Äußerung hob Alice Weidel das Angebot ihrer Partei an die Wähler hervor. Die eindeutige Botschaft: Die AfD will regieren.
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