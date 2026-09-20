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So will Merz Kanzlerschaft retten

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Merz kündigt Fortsetzung von Reformkurs als Kanzler und CDU-Chef an
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Merz äußerte sich direkt nach den Prognosen öffentlich zum Wahlausgang. Er räumte ein "Desaster" in Mecklenburg-Vorpommern ein, zeigte sich aber kämpferisch. Er kündigte einen Reformkurs an. "Die Reformen müssen kommen." Er übernehme Verantwortung dafür. "Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen als CDU-Vorsitzender und Bundeskanzler dieses Landes."

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Merz hatte für den Wahlabend das CDU-Präsidium in die Parteizentrale bestellt. Nach dem Absturz der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen war die Kritik an Merz auch in der CDU immer lauter geworden. Vier Tage vor den Wahlen hatten die acht mächtigen CDU-Ministerpräsidenten dem Kanzler allerdings mit einer gemeinsamen Erklärung Rückendeckung gegeben.

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