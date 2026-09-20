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Stundenlange Sperre

Tierfutter-Traktor kippte auf B60 um

Umgekippter Traktor und Menschen.
© Thomas Lenger
Großeinsatz in Niederösterreich nach einem Ausweichmanöver.
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Ersten Informationen zufolge hatte ein überholender Pkw auf der Strecke zwischen Unterwaltersdorf und Reisenberg den Traktorlenker zu dem raschen Ausweichen gezwungen. Das Gespann geriet dadurch zunächst rechts von der Straße ab, geriet ins Schleudern und querte die Gegenfahrbahn, wo es auf dem gegenüberliegenden Bankett zum Stillstand kam.

Feuerwehr eilte zur Hilfe

Als der Fahrer versuchte, das Fahrzeug zurück auf die Straße zu lenken, passierte das Unglück: Der schwer beladene Anhänger kippte um – hunderte Kilo Sojamehl für Tierfutter landeten auf dem Asphalt. Die alarmierte Feuerwehr Unterwaltersdorf stand vor einem aufwendigen Einsatz.

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Stundenlange Aufräumarbeit

Einsatz-Bagger in Action.
Ladegut wurde von der Fahrbahn aufgesammelt. © Thomas Lenger

Mithilfe eines Radladers mussten die Einsatzkräfte das Ladegut erst aus dem beschädigten Anhänger und von der Fahrbahn schaufeln. Im Anschluss wurde die Fahrbahn von den Mehlresten gereinigt. Die B60 musste für Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

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