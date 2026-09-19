14-Jähriger bei Motorrad-Trainingssturz schwer verletzt

Ein 14-jähriger Motorradfahrer ist Samstagvormittag in Rietz in Tirol (Bezirk Imst) im Zuge eines Trainings auf einer gesperrten Strecke schwer verletzt worden.

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Der Jugendliche war bei einem Sprung zu Sturz gekommen, berichtete die Polizei.

Nach der Erstversorgung wurde der Österreicher mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.