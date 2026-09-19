Dieb stieß in Heim Rollstuhlfahrerin weg

Zu einem dreisten Diebstahl ist es Samstagvormittag in einem Heim im Tiroler Wörgl (Bezirk Kufstein) gekommen.

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Ein unbekannter Täter betrat das Zimmer einer 79-Jährigen, die im Rollstuhl saß. Dann durchsuchte der Unbekannte mehrere Schubladen. Als die Seniorin versuchte, die Person daran zu hindern, ergriff diese sie an der Kleidung. Dann stieß der Täter die Frau mit beiden Händen zurück und stahl einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag, berichtete die Polizei.

Die Österreicherin blieb unverletzt. Die Ermittlung zur Ausforschung des Diebes, der zuvor durch mehrere Stockwerke des Heimes durchstreifte, waren im Gange.